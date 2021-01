Botafogo apresenta diretor de futebol Eduardo Freeland

O Botafogo segue com as mudanças em seu departamento de futebol e apresentou nesta terça-feira o diretor Eduardo Freeland. O profissional já teve passagem pelo clube e estava no rival Flamengo.

O presidente Durcesio Mello falou sobre a chegada do novo dirigente.

“Dentro do processo de profissionalização e modernização do Botafogo tenho grande satisfação de anunciar a chegada de Eduardo Freeland. Processo este que começou com a chegada de Altamiro Bottino no começo do mês. Esse é o Botafogo que queremos montar, com profissionalismo. Conheço o Freeland de muito tempo e estou muito satisfeito e honrado por tê-lo nesta gestão de quatro anos. Ele terá total autonomia no departamento de futebol, irá traçar o nosso rumo, de um Botafogo vencedor que queremos”, disse.

Freeland exaltou seu retorno a General Severiano.

“É com muita honra que estou sentado aqui sendo apresentado a vocês. Agradeço a confiança de todos e acredito muito no trabalho que vamos construir aqui, com reestruturação. Um caminho bonito pela frente, mas também de muito trabalho e tenho certeza que vamos juntos buscar a retomada”, declarou.

O novo diretor de futebol falou sobre a situação do gerente Túlio Lustosa e o técnico Eduardo Barroca. Ambos têm sofrido com as críticas da torcida, que pedem as suas demissões.

“Realmente a questão do Tulio se apresenta no mesmo cenário do Barroca. Conversas e avaliações serão feitas. Ninguém está fora ou garantido. Vamos avaliar no menor tempo possível e quem fizer sentido permanecer, seguirá. No que julgarmos necessário faremos uma reformulação”, comentou.

Freeland ressaltou que o Botafogo terá que recorrer à base, principalmente se confirmado o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, ele terá que acelerar as primeiras medidas como diretor de futebol alvinegro.