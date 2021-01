Botafogo avalia o nome de Paulo Pelaipe para ser novo diretor de futebol do clube em 2021

Na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Botafogo passa por algumas mudanças internas e pode ter um novo diretor de futebol nas próximas semanas.

O ESPN.com.br apurou que a nova direção do clube carioca tem uma série de nomes para o cargo e um deles é o de Paulo Pelaipe, ex-dirigente de clubes como Grêmio e Flamengo.

No atual momento, quem ocupa o cargo no clube carioca é Tulio Lustosa, nome histórico da equipe de General Severiano, mas que vem recebendo duras críticas, assim como praticamente toda a diretoria por conta do mau momento vivido pelo Botafogo.

A equipe de Eduardo Barroca ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro com apenas 23 pontos em 28 partidas.

O ESPN.com.br entrou em contato com Paulo Pelaipe, que está recuperado da COVID-19 após passar longo período internado até mesmo na UTI.

O dirigente disse que ainda não foi procurado pelo clube carioca e que tem ‘enorme respeito’ por Tulio, que atualmente ocupa o posto. Porém, o dirigente confirmou que está ‘100% de saúde e que quer retornar ao futebol em breve’.

A reportagem conversou também com Durcesio Mello, eleito novo presidente do Botafogo até 2024. O mandatário negou que pense em um novo diretor de futebol para o cargo de Túlio.