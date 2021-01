Botafogo busca esperança para escapar do rebaixamento no Brasileiro

Em situação dramática no Brasileiro, o Botafogo precisa reagir rapidamente para ainda manter a esperança de permanecer na primeira divisão. O técnico Eduardo Barroca volta a ter o goleiro Diego Cavalieri à disposição. Além disso, Rafael Forster pode retornar.

Diego Cavalieri está liberado pelo departamento médico e fica à disposição de Barroca. Porém, o técnico pode optar por manter Diego Loureiro, formado na base, como titular. Ele foi bem nos últimos jogos, contra o Santos e contra o Atlético-GO.

O zagueiro Rafael Forster, que se recupera de lesão muscular, treinou bem na sexta-feira. Porém, ainda é dúvida, mas tem chances de ser relacionado. Ele é até uma possibilidade, assim como Sousa, caso Kanu não jogue.

No ataque, o técnico pode optar por fazer mudanças para compor o setor com Pedro Raul, titular. Contra o Atlético-GO, Barroca lançou Matheus Nascimento e Matheus Babi no trio com Raul. Há a possibilidade de optar por Warley ou por Kalou no clássico.

A provável escalação do Botafogo é a seguinte: Diego Loureiro (Diego Cavalieri); Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu (Rafael Forster ou Sousa) e Victor Luís; José Welinson, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Babi (Warley), Matheus Nascimento (Kalou) e Pedro Raul.

O Botafogo segura a lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, nove a menos do que o Sport, primeiro time fora do Z-4.