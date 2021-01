Botafogo busca quebrar tabu contra o Santos na Vila Belmiro para tentar fugir do rebaixamento

O Botafogo vive situação dramática no Campeonato Brasileiro. Com apenas quatro vitórias, o Glorioso está na 19ª colocação, com 23 pontos e muito próximo do rebaixamento.

Neste domingo (17), o adversário é o Santos. E, se depender do retrospecto recente do Glorioso na Vila Belmiro, não será nada fácil sair com os sonhados três pontos.

Isso porque, desde 2013, o clube carioca não sabe o que é vencer no estádio do Peixe. No ano em que se classificou para a Conmebol Libertadores sob o comando do holandês Clarence Seedorf, o Botafogo venceu o Santos por 2 a 1, dois gols de Elias.

A partida, inclusive, serviu para os comandados de Oswaldo de Oliveira (treinador do clube em 2013) quebrarem um tabu de 14 anos sem vencer nos domínios santistas. Ao todo, eram 11 partidas sem vencer pelo Brasileirão.

De lá para cá, seis partidas entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. Metade delas na Vila Belmiro e, em todas, o Botafogo não venceu. As outras três, disputadas no Pacaembu, tiveram uma vitória do Santos e dois empates.

Veja abaixo os jogos recentes das duas equipes na Vila Belmiro pelo Brasileirão:

2014 – Santos 2 x 0 Botafogo

2018 – Santos 1 x 1 Botafogo

2019 – Santos 4 x 1 Botafogo

Matheus Babi, do Botafogo, em disputa com Madson, do Santos, em partida válida pelo Brasileirão Ivan Storti/Santos FC

Com 23 pontos, o Botafogo ocupa a 19ª colocação na tabela de classificação da competição nacional e busca fugir do rebaixamento, que corresponderia ao terceiro na história do clube.