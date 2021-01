Botafogo deve ter time mais ofensivo contra o Vasco

Em situação delicada, o Botafogo sabe o que representa o clássico com o Vasco, neste domingo, às 20h30, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vencer é fundamental na briga contra o rebaixamento. Afinal, trata-se de um confronto direto. O rival é o primeiro time fora do Z-4.

O técnico Eduardo Barroca “ganhou” três desfalques, sendo dois titulares, após a derrota para o Athletico-PR, na última rodada. Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi estão suspensos.

A tendência é a de que Rafael Forster entre na zaga. Para o lugar do volante, Barroca deve fazer uma opção mais “ousada”. Os atacantes Warley e Lecaros são possibilidades, com o meio de campo sendo formado por Zé Welinson, Cícero e Bruno Nazário.

Em uma temporada de poucas alegrias, um dos melhores momentos do Botafogo foi justamente contra o Vasco. O Fogão eliminou o rival na Copa do Brasil – venceu no Nilton Santos por 1 a 0 e empatou sem gols em São Januário. Porém, pelo Brasileiro, o Vasco levou a melhor no primeiro turno (ganhou por 3 a 2).

A provável escalação do Botafogo para o clássico é a seguinte: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Rafael Forster e Victor Luís; Zé Welinson, Cícero e Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan) e Pedro Raul.

O Botafogo ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, seis a menos do que o Vasco, primeiro time fora do Z-4.