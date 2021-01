Botafogo evita dar justificativas e busca soluções contra a degola

O Botafogo acredita que pode escapar do Campeonato Brasileiro. Porém, sabe que apenas dar justificativas para explicar o momento ruim não convence mais o torcedor. O técnico Eduardo Barroca alerta que é preciso mostrar em campo que o time pode se salvar do rebaixamento.

“Nove jogos equivalem a 27 pontos. Esses 27 pontos nos dão a possibilidade de sair dessa situação que a gente se encontra. Nesse momento, não é a minha fala que vai dar conforto ao torcedor, com certeza. Eu preciso trabalhar, preciso cobrar e preciso encontrar soluções. Não só eu, todos nós, jogadores, comissão técnica e direção. Precisamos nos unir, saber da nossa realidade, saber que a gente precisa reverter uma adversidade que vem desde o início da temporada e a gente está trabalhando para tentar reverter, mas não está conseguindo dentro de campo”, declarou Barroca.

No Botafogo, não há mais espaço para justificativas. O time precisa reagir para buscar a permanência na elite do Campeonato Brasileiro.

“Não adianta eu chegar aqui na frente do torcedor e dar justificativa oral. A gente precisa transferir tudo aquilo que a gente trabalha no dia a dia, de atitude, para dentro de campo e superar os adversários. É muito simples. Só assim que a gente vai conseguir, jogo a jogo, jogar bem, pontuar e brigar pelo nosso objetivo”, acrescentou o técnico do Fogão.

O Botafogo vem de três derrotas seguidas, que complicaram ainda mais a vida do clube. O Fogão está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, nove a menos do que o Fortaleza, primeiro time fora do Z-4.

Com a corda no pescoço, o Botafogo volta a campo no domingo, para enfrentar o Santos, às 16h, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.