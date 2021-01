Botafogo garante Barroca até o fim do Brasileiro

O Botafogo vive dias decisivos na luta contra o rebaixamento e também na preparação de olho na próxima temporada. O calendário de 2021 inicia poucos dias depois do fim do Brasileirão de 2020. O técnico Eduardo Barroca está garantido até o fim da competição, em fevereiro, mas ainda não há uma definição sobre a continuidade para a temporada de 2021.

A gestão do presidente Durcesio Mello busca um nome para ser diretor de futebol. Este nome vai participar das decisões para a próxima temporada, inclusive sobre a permanência de Barroca à frente do clube.

No domingo, após derrota para o Vasco, pela 29ª rodada do Brasileiro, Barroca pediu uma reunião com a diretoria para debater o futuro do Botafogo “a curto, médio e longo prazo”, pensando na reta final do Brasileiro e na temporada de 2021.

A primeira reunião aconteceu nesta segunda-feira (11) sobre a reta final do Brasileiro e a montagem do elenco para a próxima temporada. Ao longo da semana, o Botafogo vai intensificar as conversas e o planejamento. E também deve abordar a continuidade do técnico em 2021.