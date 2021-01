Botafogo perde mais uma, dessa vez para o Athletico-PR, e segue na zona de rebaixamento

O Botafogo acumulou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (6), o Glorioso foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 0, gols de Renato Kayzer e Léo Cittadini, e segue cada vez mais próximo da Série B.

O resultado mantém o Botafogo afundado na zona de rebaixamento com 23 pontos, cinco a menos do que o Vasco, primeiro time dentro na degola da competição.

O jogo

A primeira chance do jogo foi do Athletico. Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio, Richard desviou de cabeça na primeira trave e a bola chegou para Renato Kayzer. Por pouco, o atacante não botou para dentro do gol.

Aos 14, a resposta do Botafogo. Kalou recebeu de Bruno Nazário, limpou a marcação e chutou. A bola passou raspando o travessão.

Victor Luis, do Botafogo, em disputa com Carlos Eduardo, do Athletico-PR, pelo Brasileirão Vítor Silva/Botafogo FR

O Furacão abriu o placar aos 30 minutos. Após jogada pela direita, Carlos Eduardo cruzou e Renato Kayzer completou para o fundo das redes.

Kalou voltou a aparecer e perder mais uma grande chance. Após cruzamento de Victor Luis, o marfinense entrou sozinho por trás da zaga e finalizou para fora.

O atacante perdeu mais uma chance incrível. Victor Luis, novamente em cobrança de falta, levantou, Pedro Raul desviou e Kalou, mais uma vez por trás da zaga, desviou para fora.

O segundo tempo começou com o Athletico ampliando a vantagem. Léo Cittadini aproveitou sobra na área em cruzamento de Kayzer que bateu em Carlos Eduardo e fez o segundo.

O Botafogo quase diminuiu aos 28. Lecaros recebeu de Zé Welison, finalizou de perna esquerda e obrigou Santos a fazer boa defesa.

Aos 42, após cobrança de escanteio, Pedro Raul cabeceou e Santos fez ótima defesa.

Botafogo 0 x 2 Athletico-PR

GOLS: Athletico-PR: Renato Kayzer e Léo Cittadini

BOTAFOGO: Cavalieri; Kevin (Barrandeguy), Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; José Welison (Cesinha), Caio Alexandre e Cícero (Matheus Babi); Bruno Nazário (Lecaros), Kalou (Rhuan) e Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca

ATHLETICO-PR: Santos; Jonathan (Fernando Canesin), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Carlos Eduardo (Reinaldo), Richard (Alvarado), Christian (Felipe Aguilar) e Léo Cittadini; Nikão (Khellven) e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori

Botafogo segue com 5 pontos de diferença para deixar o Z-4

Botafogo não vence em casa há 8 partidas

Athletico-PR não perde há 3 jogos

Athletico-PR não toma gols há 3 jogos

Classificação

– Botafogo: 19º colocado, com 23 pontos

– Athletico-PR: 10º colocado com 37 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileiro.

Domingo, 10/01, 20h30*, Vasco x Botafogo

Sábado, 09/01, 16h*, Coritiba x Athletico-PR

*horário de Brasília