Botafogo precisa ter 100% de aproveitamento nos últimos oito jogos para atingir ‘número mágico’ e se livrar do rebaixamento

O Botafogo vive situação dramática no Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos e a lanterna da competição, o Glorioso necessita de uma campanha de campeão nas últimas oito rodadas para se livrar do rebaixamento.

A missão não é nada fácil. O clube carioca precisa somar, de acordo com o ‘número mágico’ para se salvar do rebaixamento, mais 22 pontos. Assim, chegaria aos 45 pontos. Mas, desde 2017, o 16º colocado se salvou com menos de 45 pontos. Em 2017, o Vitória se salvou com 43, em 2018, foi a vez do Vasco se salvar com a mesma pontuação e, em 2019, o Ceará foi o que mais destoou. O Alvinegro Cearense escapou da Série B com 39 pontos.

No entanto, para chegar, ao menos, na pontuação do Ceará, o Botafogo, nos oito jogos restantes, deverá ganhar, no mínimo, metade. Já para chegar aos números de Vitória e Vasco, precisará vencer sete, e assim, somará 44. Por fim, para chegar aos ‘mágicos’ 45, o Glorioso terá que vencer todas as partidas. Dessa forma, chegará aos 47 pontos.

E a tabela dos comandados por Eduardo Barroca não é nada fácil. Dos oito adversários, quatro estão brigando na parte de cima da tabela, seja por Libertadores ou pelo título do Brasileirão. Outro três são adversários diretos contra a degola. O único que está na parte do meio da tabela sem uma briga concreta, até o momento, é o Ceará.

Veja abaixo a tabela de jogos do Botafogo na reta final do Brasileirão:

Eduardo Barroca, técnico do Botafogo, durante treinamento no Estádio Nilton Santos Vítor Silva/Botafogo FR

A primeira batalha do Glorioso será nesta quarta-feira. Às 17h, os comandados por Eduardo Barroca encaram o Atlético-GO, às 17h, no Estádio Nilton Santos.