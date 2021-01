Botafogo recusa proposta de clube mexicano pelo zagueiro Kanu

Ao que parece, o zagueiro Kanu vai permanecer no Botafogo. Segundo o TYC Sports, os Alvinegros rechaçaram a proposta do Cruz Azul-MEX pelo jogador.

O clube mexicano buscava o empréstimo do defensor com a opção de compra. No entanto, o Glorioso queria uma garantia, na base de metas, para que o Cruz Azul fosse obrigado a comprar os direitos do atleta.

A negociação não evoluiu e, a princípio, está parada. Um dirigente destacou que os valores oferecidos pelos mexicanos também não agradaram aos cariocas. “Hoje, a negociação não vai adiante. O Cruz Azul oferece muito abaixo do que nós pretendemos”, disse a publicação.

A proposta do Cruz Azul era de US$ 400 mil (R$ 2,2 milhões) pelo empréstimo de Kanu até o fim de novembro. O clube teria duas opções de compra: US$ 3,2 milhões (R$ 17,5 milhões) até 1º de julho e R$ 4 milhões (R$ 21,9 milhões) no fim do contrato.

Com a paralisação das negociações, o zagueiro participou normalmente no clássico contra o Fluminense e segue treinando com o elenco alvinegro na reta final do Campeonato Brasileiro.