Botafogo repreende trio de jogadores por atraso em treinos antes de pegar o Palmeiras e manda recado: ‘Não haverá tolerância’

Neste domingo (31) o Botafogo soltou uma nota oficial informando que repreendeu três jogadores do clube por atrasos nos treinamentos. Foram eles: o atacantes Rhuan e Lecaros e o meio-campista Ênio.

Enquanto Rhuan e Lecaros chegaram atrasados na atividade deste domingo, antes do confronto contra o Palmeiras, na terça-feira (2), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ênio teve atraso durante a semana. Diretor de futebol do Glorioso, Eduardo Freeland deixou claro que isso não será mais tolerado.

“Será exigido o máximo de respeito com a instituição e com os próprios companheiros de trabalho. Não haverá tolerância com questões disciplinares e estamos modificando procedimentos internos para punir todos aqueles que não estejam totalmente comprometidos com o Botafogo”, declarou o dirigente.

Na lanterna do Brasileirão, o clube carioca tem situação bastante complicada na competição. Além de não vencer há seis jogos consecutivos, o Botafogo está com 23 pontos e a 12 do Bahia, primeiro clube fora da zona da degola.