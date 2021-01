Braithwaite diz que não deixará o Barcelona este ano

O atacante Braithwaite demonstrou estar satisfeito no Barcelona. Perto de completar um ano no clube, o jogador nem pensa na hipótese de ser negociado.

“Não há opção de sair neste mercado de inverno e também não no final da temporada”, disse o atleta, em entrevista à TV3.

O norueguês também comentou sobre a busca do time espanhol por outras opções para o ataque, “Gosto que o clube procure outros jogadores no mercado. Deve ser assim em uma equipe como o Barcelona, ​​que almeja ter o melhor do mundo. É preciso haver competição interna. Não me assusta, me motiva”, finalizou.

Em 19 jogos nesta temporada, Braithwaite marcou cinco gols e deu três assistências pelo clube catalão.

No início de 2020, o Barça pagou cerca de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 85 milhões, na época) ao Leganés, pelo reforço, com um contrato até 2024.

No começo desta temporada, com a saída de Luis Suárez do time, o norueguês assumiu a camisa nove culé.