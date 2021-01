Brasil termina o ano com quase 195 mil mortes pela doença

O Brasil encerrou o ano de 2020 com cerca de 195 mil mortes por Covid-19. Desse modo, somente nas últimas 24 horas, o número de falecimentos chegou a 1094. Portanto, do início da pandemia até o dia 31 de dezembro, 194.949 brasileiros não resistiram à doença.

Segundo o Ministério da Saúde, 6.747.065 cidadãos se recuperaram do coronavírus. Assim, o total de infectados em todo o país foi de 7.675.973 de pessoas. De acordo com o MS, existem 733.959 casos em monitoramento.

Para saber mais sobre o assunto, acompanhe esse artigo. Inclusive, saiba quais são os estados que mais tiveram óbitos devido ao coronavírus. Além disso, confira como chegamos à marca de quase 195 mil mortes.

Linha do tempo do Covid-19 no Brasil

Há um ano, a OMS divulgou o caso de uma misteriosa pneumonia. Então revelada pelas autoridades de Wuhan.

A partir daí, a doença foi espalhando-se de país em país. Desse modo, todo o mundo viu o crescente número de casos e óbitos.

No Brasil, o ano de 2020 quase atingiu a marca de 195 mil mortes por coronavírus. Por isso, confira a seguir uma resumida linha do tempo dos casos notificados no país:

26 de fevereiro a 19 de junho: um milhão de pessoas infectadas;

Foi nesse período de quatro meses que os cidadãos mais ficaram em casa;

Em 16 de julho, o número de casos confirmados chega a 2 milhões;

Quase um mês depois, em agosto, 3 milhões testaram positivo para Covid-19;

Setembro: 4 milhões e outubro, 5 milhões de infectados ;

Quase um mês e meio depois, o Brasil chega a 6 milhões de casos;

Nesse período houve uma desaceleração no contágio;

Em menos de 30 dias, há 7 milhões de casos confirmados.

Últimas atualizações do Covid-19 no país

Do dia 30 ao dia 31 de dezembro, 1036 óbitos foram registrados no Brasil. Assim, por três dias consecutivos, o número de mortes em 24 horas, ultrapassou mil. Por outro lado, em menos de um dia, surgiram mais 55.811 casos de coronavírus.

195 mil mortes: os estados com mais óbitos

Confira a seguir a lista divulgada com os estados que mais tiveram falecimentos pela doença:

São Paulo: 46.717 óbitos;

Rio de Janeiro: 25.530;

Minas Gerais: 11.902;

Ceará: 9.990;

Pernambuco: 9.654.

Esses foram os estados com mais mortos. Por outro lado, veja agora, os que tiveram menos falecimentos em razão do Covid-19:

Rondônia: 1.817;

Tocantins: 1.234;

Amapá: 925;

Acre: 795;

Roraima: 781.

Dessa forma, enquanto não começa o plano de vacinação no país é preciso seguir as recomendações. Assim, utilize máscara e não saia de casa sem necessidade. Afinal, o isolamento ajuda a reduzir os casos de coronavírus.