Brasileirão, Copa do Rei e mais… saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

Nesta quinta-feira (7), a bola rola para mais duas partidas da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará e Internacional se enfrentam às 19h, no Castelão. Além disso, Atlético-GO e Vasco fazem o duelo das 21h, no Castelo do Dragão.

Os garotos do Brasileirão sub-20 também entram em campo para disputar a primeira partida da fase de semifinal da competição. Pelo futebol europeu, as partidas do Campeonato Português e da Copa do Rei agitam o dia.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

13h – Fenerbahce x Alanyaspor

Campeonato Turco

Onde assistir: DAZN

15h – Yeclano x Valencia

Copa do Rei

Onde assistir: ESPN

15h – Flamengo x Athletico-PR

Brasileirão Sub-20

Onde assistir: SporTV

15h30 – Nacional x Sporting

Campeonato Português

Onde assistir: Fox Sports

17h30 – Corinthians x Atlético-MG

Brasileirão Sub-20

Onde assistir: SporTV

19h – Ceará x Internacional

Campeonato Brasileiro

Onde assistir: TNT, Premiere e EI Plus

21h – Atlético-GO x Vasco

Campeonato Brasileiro

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Coquimbo Unido x Defensa y Justicia

Copa Sul-Americana

Onde assistir: Conmebol TV