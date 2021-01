Brasileiro explica por que De Bruyne não deu certo no Chelsea

Kevin de Bruyne é hoje um dos jogadores mais importantes do time do Manchester City e da Premier League e colocado por muitos como um dos melhores do mundo. Mas, nem sempre foi assim.

Entre junho de 2013 e janeiro de 2014, depois de dois empréstimos em sequência ao Genk e ao Werder Bremen, o meia belga teve uma passagem apagada pelo Chelsea, sendo descartado pelo técnico José Mourinho ainda na metade da temporada.

Neste domingo (3), o atleta terá mais um reencontro com os Blues, no Stamford Bridge, a partir de 13h30, com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App.

O motivo para o não aproveitamento do jogador belga em Londres, porém, pode ser explicável. Em entrevista ao ESPN.com.br, em setembro, o brasileiro Oscar, ex-companheiro do meia, contou que as lesões atrapalharam a sequência do jogador.

“Eu acho que o De Bruyne foi muito parecido com o Salah, mas teve até mais oportunidades. Quando o Mourinho chegou, começamos eu, ele e o Hazard, no meio. E ele começou muito bem, mas se machucou e perdeu muito espaço. Porque a competição era muito grande, é muito difícil em time grande, quando se machuca, voltar e ser titular”, disse.

Kevin de Bruyne comemora após marcar pelo Manchester City Getty Images

“Ele teve a oportunidade dele, mas depois teve a proposta de ir para a Alemanha, achou que era melhor para ele e se destacou mais. Depois foi para o City, e com o Guardiola se destacou ainda mais. Ele teve as oportunidades, mas acho que não deu andamento”, completou.

Sem conseguir jogar uma temporada completa nos Blues, De Bruyne foi vendido ao Wolfsburg por 22 milhões de euros, onde conseguiu uma projeção maior e, depois de um ano e meio, se mudou para o Manchester City, onde se tornaria peça-chave do esquema do Guardiola desde sua chegada.

Pelos Blues, o jogador fez nove jogos, com uma assistência, somente. Após a saída, se sagrou duas vezes campeão da Premier League, uma da Copa da Inglaterra, quatro da Copa da Liga Inglesa e uma da Supercopa, além de uma conquista da Copa da Alemanha e de uma Supercopa da Alemanha.