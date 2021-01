Brasileiro Felipe Anderson interessa a clubes da Inglaterra

O meio-campista brasileiro Felipe Anderson está cada vez mais sem espaço no Porto. O jornal português A Bola diz que sua permanência é improvável e seu destino deve ser a Inglaterra – o brasileiro é jogador do West Ham e está apenas emprestado aos portugueses.



Brasileiro Felipe Anderson pode estar de saída do Porto (Foto: Divulgação/FC Porto)

O jogador de 27 anos não conseguiu se firmar em Portugal. Na temporada, foram apenas três jogos disputados, sem gol ou assistência. Constantemente, o brasileiro não é relacionado pelo técnico Sérgio Conceição, que, de acordo com o jornal A Bola, alega falta de comprometimento do atleta durante as partidas.

Ainda segundo o jornal português, um dos clubes interessados em seu futebol é o Everton, atual sétimo colocado do Campeonato Inglês.