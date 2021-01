Brasileiro largou a carreira de jogador e criou clube e academia para revelar atletas na Suécia

O sonho de muitos jovens do Brasil é se tornar um jogador de futebol profissional. Para André Jacques Moreira não foi diferente. Ainda jovem, o hoje empresário foi para a Suécia, onde jogou por dois anos.

Mas, em seu retorno ao Brasil, André desistiu de sua carreira como atleta e resolveu montar um empreendimento no ramo depois de alguns colegas pedirem indicações de jovens que pudessem atuar por clubes do país.

Ali nascia a Soccer World, que seria um embrião para a fundação da Nordic Academy, que envia jovens de 18 a 24 anos para o Örebro Nordic e os ajuda a crescer para irem a outros clubes do país. E uma coisa motiva e orgulha ainda mais esse projeto.

“Com certeza mudar vidas através do futebol, principalmente para atletas que estavam desacreditados, desistindo e não acreditavam mais que teriam uma chance. Além disso, saber e ter o grande foco de manter nossa credibilidade com todos parceiros e clientes que temos ou já tivemos”, disse André, em entrevista ao ESPN.com.br.

Nem sempre, porém, os jogadores conseguem vingar no país e no clube, por diversos fatores diferentes. Por isso, André criou, ainda no Brasil, um centro de treinamento onde jovens atletas serão trabalhados para chegarem cada vez mais prontos no projeto, que possui pontos e objetivos bem definidos.

“Meritocracia, inovação, transparência na hora de passar resultados e situação de cada atleta, e termos a abertura em um mercado que está se mostrando um mar de oportunidades, que é a Suécia”, explicou.

Além da meta de fazer com que seu clube chegue à elite do futebol sueco, André ainda disse que quer expandir seu negócio pela Europa, já tendo contatos em outros países da Escandinávia, chegando em países ainda maiores.

“Temos o objetivo de ter atletas em todos esses países, e o mais breve possível partirmos para mercados ainda maiores, como Alemanha, Holanda, Bélgica, Rússia, etc”, finalizou.