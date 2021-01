Brasileiro morre em Portugal após sofrer parada cardiorrespiratória

Alex Apolinário, jogador brasileiro que defendia a camisa do Alverca, da terceira divisão portuguesa, faleceu nesta quinta-feira por morte cerebral em decorrência de uma parada cardiorrespiratória sofrida no último domingo em duelo contra o Almeirim. O atleta estava com 24 anos e teve passagens por Cruzeiro e Athletico.

Em nota, o Alverca lamentou a morte precoce do brasileiro nesta manhã e se colocou à disposição dos familiares para dar todo o apoio e suporte necessários. O clube também declarou que todas as atividades relacionadas ao futebol foram canceladas por conta do período de luto.

Durante a partida, Apolinário caiu desacordado em campo ainda na primeira etapa e teve que ser socorrido por médicos com desfibrilador. Com a situação estável, o jogador foi encaminhado para o Hospital de Vila Franca de Xira, enquanto a partida foi suspensa pela equipe de arbitragem. No domingo, jogadores de ambos os clubes se reuniram e rezaram pelo brasileiro.