Brasileiro tem Coritiba e Botafogo praticamente na Série B e 7 times na briga para escapar; veja probabilidades de rebaixamento

Com os resultados da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Botafogo praticamente selaram suas passagens para a Série B na próxima temporada.

Segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que calcula as probabilidades do Brasileirão usando uma série de algoritimos, o Coxa já quase deu adeus à elite, com 98% de chance de queda, enquanto o Fogão também tem destino quase selado: 96% de possibilidade de cair.

O site ainda estima que os paranaenses terminarão a Série A com apenas 30 pontos, enquanto os cariocas finalizarão com 32, em campanhas tenebrosas.

Além dos dois clubes praticamente degolados, o FiveThirtyEight aponta que sete outros times ainda possuem chances de cair.

Os que possuem maior probabilidade são Goiás (83%), Sport (39%) e Bahia (38%).

Kalou durante jogo entre Botafogo e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro Vitor Silva/Botafogo

Todavia, Vasco, Fortaleza, Atlético-GO e Red Bull Bragantino também seguem ameaçados, apesar de terem menos possibilidade de serem degolados.

VEJA NA TABELA

Posição Clube Pontos Pontuação final estimada % Rebaixamento 12º Atlético-GO 36 46 6% 13º Red Bull Bragantino 34 49 3% 14º Sport 32 41 39% 15º Vasco 32 43 22% 16º Fortaleza 32 43 21% 17º Bahia 29 42 31% 18º Goiás 26 36 83% 19º Botafogo 23 32 96% 20º Coritiba 22 30 98%

Cabe ressaltar que, de todas as equipes na luta contra a Série B, apenas Vasco e Bragantino ainda têm jogos atrasados.

O Cruzmaltino ainda deve enfrentar o Palmeiras, em partida válida pela 1ª rodada.

O Red Bull, por sua vez, completa os 29 jogos nesta segunda-feira, contra o Atlético-MG.