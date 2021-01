brasileiros fazem ‘lambanças’ contra o Levante, Real Madrid perde em casa de virada e segue a 7 pontos do Atlético

E o sábado (30) não foi nada positivo para o Real Madrid. Jogando em casa, pela 21ª rodada rodada de LaLiga, o Merengue recebeu o Levante e acabou perdendo de virada para o rival por 2 a 1. A partida ainda teve Éder Militão expulso logo aos 8 minutos e pênalti cometido por outro brasileiro, Vinícius Jr.

Para a partida, os Merengues ainda não puderam contar com o técnico Zinedine Zidane, que se recupera da COVID-19. Com isso, seu auxiliar, David Bettoni, foi quem mais uma vez comandou o clube madrilenho do gramado.

A primeira boa chegada do jogo foi com Hazard. Logo aos 5 minutos do 1º tempo, o meia do Real Madrid deu bom passe para Benzema, na entrada da área, mas a bola escapou um pouquinho e possibilitou a saída do goleiro Aitor Fernández.

No lance seguinte, o Real acabou ficando com um jogador a menos, antes dos 10 minutos de jogo. Éder Militão tentou parar uma chegada do Levante com Sergio León e acabou derrubando o atacante próximo a área.

Como o rival ficaria livre para marcar se não fosse a falta, o brasileiro acabou levando o vermelho direto, aos 8 minutos, após o árbitro consultar o VAR.

Apesar de ter ficado com 10 homens em campo, o Real Madrid não se deu por vencido e abriu o placar. Aos 11 minutos, Toni Kroos lançou Asensio em contra-ataque, e o meia-atacante tocou na saída do goleiro do Levante, estufando as redes.

Aos 23 minutos, o Levante chegou com perigo e Courtois precisou ser acionado duas vezes. Primeiro para cortar cruzamento na área, depois para espalmar chute de Roger.

A resposta dos visitantes veio aos 30 minutos. Miramón cruzou pela direita, e Morales acertou um lindo chute cruzado, de bate-pronto, marcando um golaço que deu o empate ao Levante ainda no 1º tempo.

Aos 35 minutos, a equipe do técnico Paco López quase virou o jogo, com Roger Martí, mas Courtois fez grande defesa no chute do atacante.

E o segundo tempo não foi nada positivo para os donos da casa. Ao 16 minutos, Vinicius Jr, que entrou no lugar de Hazard, cometeu pênalti em Clerc, confirmado pelo VAR.

Na cobrança de Roger Martí, Courtois ‘limpou a barra’ do brasileiro e fez grande defesa, impedindo a virada dos rivais.

Entretanto, não teve jeito. Aos 32 minutos, o Levante chegou à virada com Martí, que se redimiu do pênalti perdido.

Com o resultado, o Real Madrid sofreu sua quarta derrota em LaLiga e segue a sete pontos de distância do Atlético, que lidera com folga a competição.

Já o Levante foi a 26 pontos e subiu para 9º na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.

Real Madrid 1 x 2 Levante

GOLS: Marcos Asensio (Real Madrid); Morales e Roger Martí (Levante)

REAL MADRID: Courtois; Odriozola; Éder Militão, Varane e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Hazard (Vinícius Jr.) e Benzema. Técnico: Zinedine Zidane

LEVANTE: Aitor Fernández; Miramón, Postigo, Óscar Duarte e Clerc; Melero, Radoja, Malsa e Morales; Sergio León (Bardhi) e Roger Martí. Técnico: Paco López

Courtois defendeu pênalti contra o Levante, mas Real Madrid saiu derrotado Getty Images

– Militão não era expulso desde novembro de 2017, quando ainda jogava pelo São Paulo

– Asensio marcou duas vezes nos últimos 4 jogos pelo Real Madrid

– O Levante teve 53% de posse de bola, contra 47% do Real Madrid

Classificação

Real Madrid: 2º lugar, 40 pontos

Levante: 9º lugar, 26 pontos

Próximos jogos

Agora, o Levante volta a campo pela Copa do Rei no meio de semana, enquanto Real Madrid só tem compromisso no próximo fim de semana:

Quarta-feira, 03/02, 15h*, Levante x Villarreal

Sábado, 06/02, 12h15*, Huesca x Real Madrid – LaLiga

*horário de Brasília