Bravely Default II: produtor considera valioso o feedback da demo

Em entrevista para a Famitsu, o produtor Masashi Takahashi, de Bravely Default II, comentou um pouco sobre o feedback de jogadores após a disponibilização da demo no Nintendo Switch e assumiu que algumas mensagens do público o deixaram “envergonhado” e “aliviado” ao mesmo tempo.

Segundo Takahashi, a demonstração final de Bravely Default II, lançada no final de dezembro do ano passado, serviu para que o estúdio Claytechworks pudesse voltar sua atenção para várias coisas que não haviam sido observadas durante o desenvolvimento prévio do jogo. Dessa forma, o feedback dos jogadores durante o período foi considerado valioso para que detalhes de câmera, exploração e sistema de armas e armaduras fossem melhorados e corrigidos.

“A lista de coisas que mudamos era interminável. Para simplificar, puxamos a câmera ligeiramente para trás nas masmorras. As pessoas que jogaram a demo acharam que era muito fácil se perder nas masmorras e que foram atacadas por monstros fora da tela. Então, resolvemos essas preocupações puxando a câmera para trás”, disse o produtor.

“Também limpamos os rostos em ícones de personagens em lojas e menus. Não mudamos os modelos nem nada. Nós apenas ajustamos as sombras e coisas assim para fazer as coisas parecerem mais agradáveis. Além disso, adicionamos a capacidade de comparar novas armas e armaduras nas lojas. Estou meio envergonhado de dizer isso, mas esse é um recurso que deveria estar no jogo. Simplesmente não conseguimos implementá-lo a tempo para a demonstração”, continuou.

Após assumir que ficou “envergonhado” por ter deixado passar tanta coisa, Takahashi assumiu que o feedback foi um alívio e, em tom de agradecimento, confirmou que o título irá ser aprimorado até seu lançamento.

Bravely Default II chega em 26 de fevereiro para o Nintendo Switch.