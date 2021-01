Breaking Bad: os 10 momentos mais marcantes entre Walter e Jesse

A relação em Breaking Bad entre Walter White (interpretado por Bryan Cranston), um professor de química com câncer, e Jesse Pinkman (Aaron Paul), um jovem traficante de drogas, é uma das mais icônicas da televisão de todos os tempos.

Ao longo de 5 temporadas eletrizantes e emocionantes, o público acompanhou a dupla desenvolvendo uma relação bastante improvável que cresceu e trouxe diversos momentos marcantes para as telas.

ATENÇÃO: ALERTA DE SPOILERS!

Os limites de Jesse

Durante a série, vemos um certo amadurecimento vindo por parte de Jesse que se solidifica na 5ª temporada. No início dessa leva de episódios, alguns acontecimentos colaboram para que o personagem perceba alguns de seus limites mais profundos dentro de sua trajetória no mundo do crime.

É por isso que, no fatídico assalto ao trem, visto no intitulado “Dead Freight”, a visão de Jesse se reconfigura de uma forma nunca vista e Walt está lá para servir como gatilho para isso.

Conselhos afetivos

O crescente romance entre Jesse e Andrea (Emily Rios) chama a atenção de Walter e ele pergunta a Jesse como vão as coisas durante a 5ª temporada. A conversa entre os dois personagens é repleta de delicadeza, embora ambos não admitam seus sentimentos verdadeiros. Ao final do episódio, no entanto, a frieza retorna e tudo parece seguir como se nada tivesse acontecido.

Um por todos e todos por um

Depois que Walter intervém no primeiro plano de Jesse para envenenar os dois traficantes que mataram Combo (Rodney Rush), ele impede que Gus (Giancarlo Esposito) faça qualquer coisa contra seu amigo. No entanto, Jesse acaba tomando uma atitude ao longo do episódio e quer enfrentar todos os seus inimigos com suas próprias mãos. Prestes a iniciar um confronto, Walter aparece e atropela os crimonosos com seu carro.

A Mosca

É um episódio engarrafado bastante controverso entre os fãs de Breaking Bad: há quem ame e há quem odeie. O que ninguém pode discordar é que se trata de um grande momento na relação dos dois protagonistas. Temos alguns desabafos interessantes, revelações e um pouco de melancolia e tudo isso impressionou os espectadores durante a 3ª temporada da série.

O tratamento de Jesse

Após a morte de Jane (Krysten Ritter), Jesse entra em depressão profunda regada a muitas drogas. Depois de ficarem longes um do outro, Walter reencontra Jesse de uma forma bastante impactante, mas Jesse acaba indo para a reabilitação, paga totalmente por seu companheiro. Walter faz visitas a Jesse e o encoraja a melhorar.

Um encontro entre pais

É irônico que Jesse e Walter Jr. (R.J. Mitte), filho biológico de Walter, nunca tenham se encontrado na série e que este último demonstre muito mais afeto ao seu grande companheiro adotivo. Isso fica evidente quando Walter tem uma conversa com Donald (John de Lancie), pai de Jane. Os dois se abrem um para o outro e vemos que Walter está decidido a não perder Jesse de nenhuma forma.

Flashback do almoço

Em um flashback, o público vê Walt e Jesse almoçando em um restaurante após os eventos do 9º episódio da 2ª temporada. Walter passa a discutir o futuro de Jesse, encorajando-o a considerar estudar em uma faculdade e elogiando suas habilidades. Um grande momento entre a dupla na série.

A surra de Jesse

Tuco Salamanca (Raymond Cruz) é introduzido na série em um momento interessante: o personagem é bastante truculento e acaba dando uma surra em Jesse, que, inclusive, precisa de cuidados médicos. Sentindo-se culpado pelo estado do companheiro, Walter arquiteta um plano para que tudo seja resolvido.

Reféns de Tuco

A maioria dos laços de Walter e Jesse são fortalecidos após experiências traumáticas. Em determinado momento da série, conhecemos o perigoso Tuco, que os mantém como reféns em uma casa no deserto. Para escapar, os dois tentam enganar o vilão, mas acabam falhando e sendo salvos pelo acaso.

O primeiro momento

Logo no primeiro episódio de Breaking Bad, vemos como a relação de Walter e Jesse poderia ser ao longo da série toda. No começo, os dois não têm nenhuma intimidade e não se conhecem tão profundamente, mas com suas personalidades conflitantes acabam se entendendo e entram em um negócio que mudaria completamente suas vidas.