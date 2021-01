Brenner troca de empresário, ‘cria’ imbróglio de RS 25 milhões e aumenta chance de sair mais cedo do São Paulo

Um dos destaques do São Paulo na campanha do Campeonato Brasileiro, Brenner se movimentou intensamente fora dos gramados recentemente. Segundo informações apuradas pelo jornalista Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, publicadas em seu blog no portal Yahoo, o atacante trocou de empresário.

Agenciado antes pela Elenko Sports, que pertence a Fernando Garcia, o jogador está agora sob os cuidados do escritório de Giuliano Bertolluci, um dos agentes brasileiros mais influentes no cenário internacional. Mas isso ainda poderá render alguma dor de cabeça ao atacante.

Segundo Nicola, a Elenko Sports entende que ainda tinha um ano de contrato com a joia do São Paulo, e promete cobrar cerca de 4 milhões de euros (cerca de R$ RS 25 milhões. No entendimento da nova equipe que cuida da carreira de Brenner, o atleta já não tinha contrato em vigor.

Ainda de acordo com o jornalista, estar agora com Giuliano Bertolluci pode acelerar a saída do atacante do São Paulo. O motivo é a grande entrada do empresário com os principais clubes da Europa.

Um dos destaques do Tricolor no Brasileirão, Brenner tem sido monitorado de perto por equipes do Velho Continente. Entre elas o Ajax, que já teria enviado do clube do Morumbi uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) + 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) em variáveis por 80% dos direitos do jogador.

A oferta, segundo Jorge Nicola, foi recusada pelo São Paulo, que espera uma proposta chegando à casa dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) pelo jogador.