Breno Lopes lamenta ’empate amargo’ com o Grêmio e cita comprometimento do Palmeiras com todas as competições: ‘Entramos para vencer’

Nesta sexta-feira (15) Palmeiras e Grêmio abriram a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e deixaram o gramado do Allianz Parque com um 1 a 1 no placar. Após a partida, o atacante Breno Lopes lamentou o resultado para o Alviverde e disse que a sua equipe deveria ter matado o jogo antes de sofrer o empate.

“Tivemos um volume grande no primeiro tempo, mas não aproveitamos. Eles partiram pra cima no segundo tempo, tomamos o empate. Saímos com o gosto amargo desse jogo”, começou por dizer o atacante, em declarações ao Premiere.

Em seguida, o ex-Juventude também ressaltou o comprometimento da sua equipe com o Campeonato Brasileiro, uma vez que o Palmeiras é finalista na Conmebol Libertadores e Copa do Brasil.

“A gente entra em todas as competições para vencer, vai ser assim no Brasileirão. Saímos com gosto amargo, faltou matar o jogo”, finalizou.

Com o empate, o Palmeiras perdeu a chance de entrar provisoriamente no G-4 do Brasileirão, uma vez que o Flamengo só joga contra o Goiás, fora de casa, na segunda-feira (18).

O Alviverde também encontra o Grêmio na grande decisão da Copa do Brasil. O primeiro jogo da final está marcado para o dia 11 de fevereiro, em Porto Alegre.