Breno Lopes marca nos acréscimos, Palmeiras vence o Santos e é novamente campeão da Libertadores!

O jogo deste sábado passou longe de ser um primor técnico. Praticamente toda a emoção ficou para o final. Muito para o final. Mas que emoção! Breno Lopes, de cabeça, fez o gol do título do Palmeiras, na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã. Verdão, mais de duas décadas depois, é o dono do continente! É o campeão da Copa Libertadores!

E o jogo?

A primeira meia hora de jogo foi mais truncada e brigada do que bem jogada. Divididas, jogadores no chão, cartões amarelos. O calor castigou menos do que se imaginava, mas o volume ofensivo dos times passava longe da final.

Aí sim!

A melhor chance do primeiro tempo se deu quando o Santos errou a saída de bola e Raphael Veiga avançou pela direita. O chute cruzado assustou Jhon, mas foi para fora. Mais bonito do que isso, só um lençol de Rony em Felipe Jonatan. Só que a jogada não foi aproveitada.

Breno Lopes decidiu no Maracanã (Foto: DELMIRO JUNIOR/PHOTO PREMIUM)

Alternância

Cruzamentos perigosos de ambos os lados, mas sem conclusões, foi o que de melhor se viu nos primeiros dez minutos da segunda etapa. Os times se alternavam dominando a posse de bola. Primeiro, o Peixe rondou mais a área de Weverton. Perto dos 20 minutos, Raphael Veiga cobrou uma falta que foi para fora, mas com perigo. No lance seguinte, o mesmo Veiga mandou um chute no travessão, mas a jogada já estava paralisada.

Toda a emoção no final

Até que, aos 50 minutos, Cuca foi pegar uma bola que saiu pela lateral, Marcos Rocha trombou com ele, uma confusão se formou e o treinador do Peixe foi expulso. Na primeira jogada após o jogo recomeçar, aos 53, Rony cruzou e Breno Lopes cabeceou sem chances para Jhon. Gol do Palmeiras! Do título! Do dono da América!

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 SANTOS



Data/Hora: 30/1/2021, às 17h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Patricio Hernan Lostau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Dario Brailovsky (ARG) e Diego Yamil Bonfa (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Renda/Público: –

Cartões amarelos: Marcos Rocha, Gómez e Viña (PAL); Lucas Veríssimo, Diego Pituca, Alison e Soteldo (SAN)

Cartão vermelho: Cuca

Gols: Breno Lopes (53’/2ºT 1-0)

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Viña; Danilo e Zé Rafael (Patrick de Paula, 32’/2ºT); Gabriel Menino (Breno Lopes, 39’/2ºT), Rafael Veiga (Alan Empereur, 56’/2ºT) e Rony (Felipe Melo, 56’/2ºT); Luiz Adriano – Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS

Jhon, Pará (Bruno Marques, 55’/2ºT), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Wellington, 47’/2ºT); Alison, Diego Pituca e Sandry (Lucas Braga, 27’/2ºT); Marinho, Kaio Jorge (Madson, 47’/2ºT) e Soteldo – Técnico: Cuca.