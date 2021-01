Breno Lopes superou infância difícil e envolvimento de amigos com tráfico para ser herói do Palmeiras

O Palmeiras se sagrou campeão da Conmebol Libertadores após um gol do herói improvável Breno Lopes aos 54 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória por 1 a 0 sobre o Santos no Maracanã. O atacante, que havia entrado na segunda etapa, foi contratado na reta final da temporada e agora está eternizado na história do clube.

Nascido em Belo Horizonte, o atacante superou uma infância humilde – vivendo ao lado do pai, da mãe, de três irmãs e um irmão – e a perda de amigos para o tráfico de drogas para ser a esperança da família e chegar ao Palmeiras.

Em entrevista ao ESPN.com.br, em novembro, Hemerson Maria, seu treinador na época de Joinville, revelou que ele sempre foi tímido nos bastidores e que contou com a família por perto como inspiração e força para crescer.

“Na época, conversando com a psicóloga do Joinville, ela me contou que ele tinha uma história de vida muito sofrida desde a infância. Até por isso ele não se expressava muito bem, porque, infelizmente, não teve a chance de conseguir um bom grau de instrução e ficava com medo de falar errado”, contou.

“A família dele é muito grande, e ele sempre foi a grande esperança de todos para mudar as coisas. Desde sempre o Breno usou o salário dele para ajudar a família, é um menino muito bom. E, por isso, eu fiquei muito feliz de ver que ele alcançou o nível em que está hoje e que lhe permitir ir a um gigante como o Palmeiras”, completou.

Breno foi contratado pelo Palmeiras após a lesão de Wesley, em novembro, chegando como um dos destaques do Juventude na campanha da Série B. Em entrevista ao ESPN.com.br, em dezembro, o atacante revelou não ter se surpreendido com a oferta, por conta de rumores que o ligavam a outros clubes da primeira divisão.

“Com o Palmeiras foi tudo muito rápido. Vários times demonstraram interesse em mim, mas eram propostas de empréstimo. E o Juventude não queria me liberar por empréstimo, porque eu estava sendo fundamental na campanha da Série B”, disse.

“Eles têm esse sonho em subir pra Série A e contavam comigo. Enquanto isso, meu emprésario sempre me ligava dizendo: ‘Não deixe essas coisas fora de campo te atrapalharem! Fique focado!’. Deixei isso na mão dele e continuei focado apenas em campo”, finalizou.