BRICS: esse assunto vai estar na sua prova!

Os BRICS: qual a sua importância?

O grupo originalmente se chamada BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). Mas, com a adição da África do Sul(South Africa), passou a ser denominado BRICS.

Conceito criado pelo analista de mercado Jim O’Neil no relatório “Building better global economic” para o banco Goldman Sachs. Este relatório apontava países em desenvolvimento que estarão entre as maiores economias do mundo em 2050 e que, portanto, seriam os tijolos(Brick) da economia global no futuro.

Em 2006, os BRICS deixam de ser um conceito e passam a se reunir. É importante ressaltar que o grupo não é um bloco econômico, mas sim um grupo que dialoga e que tem interesses em comum.

Características dos BRICS

Países em desenvolvimento(Econômico, Político e Social);

Elevada População;

Diversidade de riquezas naturais(Fontes de Energia, Recursos Minerais, Combustíveis fósseis)

A peculiaridade da África do Sul:

Esse país está no grupo por ser o mais desenvolvido da África(que foi ignorada no relatório que formou o acrônimo). Além disso, a presença desse país também indica uma estratégia da China para inserção no mercado africano.

Pontos Positivos e Negativos do BRICS

PP: Políticas para Redução de Desigualdades, Boa relação externa, Petróleo, Água e Etanol.

PN: Crise Política, crescimento menor que o esperado e fraca Infraestrutura.

PP: Força Política e Bélica, reservas de Petróleo e Gás Natural.

PN: População velha, baixa taxa de natalidade e grande instabilidade política.

PP: Produção de tecnologia de ponta e mão de obra se qualificando.

PN: Infraestrutura precária e conflitos sociais.

PP: “Fábrica do Mundo”, investimento em novas tecnologias.

PN: Leis trabalhistas e ambientais frágeis; totalitarismo.

Novo Banco de Desenvolvimento

O Novo Banco do Desenvolvimento é o “Banco dos BRICS”. Ele foi criado durante a 6ª Cúpula (2014), em Fortaleza, com o objetivo de ser um fundo de 100 bilhões de dólares que visa diminuir a dependência dos países emergentes, que atualmente são reféns de instituições como FMI E BIRD (Banco Mundial).