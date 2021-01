Bridgerton: 2ª temporada terá o casal Regé-Jan Page e Phoebe Dynevor?

A Netflix já anunciou a renovação de Bridgerton para uma 2ª temporada e, agora, o criador da série, Chris Van Dusen, divulgou oficialmente qual será o casal protagonista da nova season do seriado. Será que teremos Simon (Regé-Jan Page) e Daphne (Phoebe Dynevor) de volta?

A temporada 2 de Bridgerton terá novo foco



Van Dusen comentou sobre a série em uma entrevista para o programa de televisão Today with Hoda and Jenna, que foi ar na manhã dessa quinta-feria (21).

O criador de Bridgerton disse que a história irá focar na busca de uma pretendente para o irmão mais velho, Anthony, que é interpretado pelo ator britânico Jonathan Bailey (Broadchurch).

Chris Van Dusen também confirmou que a 2ª temporada da série será inspirada no livro The Viscount Who Loved Me, escrito por Julia Quinn e parte da saga homônima ao seriado.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Simon e Daphne vão voltar pra 2ª temporada de Bridgerton?

Phoebe Dynevor havia dito anteriormente não saber o que esperar de Daphne para 2ª temporada de Bridgerton. A atriz disse, em entrevista ao site Deadline, acreditar que a história seria sobre Anthony, mas que esperava Daphne envolvida de alguma forma no enredo e estava ansiosa para saber como isso aconteceria.

Já o criador da série, quando questionado sobre a presença dos protagonista da 1ª temporada, comentou que eles sempre serão uma parte importante do show e que espera vê-los na nova season. Mas lembrou os fãs de que Simon e Daphne agora são Duque e Duquesa de Hastings, ficando mais distantes da família.

Ou seja, eles devem aparecer nos novos episódios, mas não terão o mesmo destaque de antes.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Agora, tudo o que resta aos fãs é esperar pela 2ª temporada de Bridgerton, que deve começar a ser produzida no final do primeiro semestre de 2021.