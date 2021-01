Bridgerton, de Shonda Rhimes, é a 5ª série original mais vista da Netflix

De acordo com dados divulgados recentemente, a série Bridgerton, encabeçada por Shonda Rhimes na Netflix, já foi vista por cerca de 63 milhões de assinantes no mundo todo. Com esses números, a produção original entrou para o ranking de séries mais vistas da plataforma de streaming, ocupando a quinta posição.

Bridgerton está atrás apenas da 1ª temporada de The Witcher, da 3ª temporada de Stranger Things, da 4ª temporada de La Casa de Papel e da docussérie Tiger King.

Certamente é um número bastante impressionante que mostra o sucesso desse drama delicado de época. A produção de Shonda Rhimes obteve um público grandioso em um tempo relativamente curto, já que foi lançada no feriado de Natal, em 25 de dezembro.

(Reprodução)Fonte: Netflix

No entanto, é válido destacar que a Netflix baseia seus números em assinantes que assistiram a pelo menos dois minutos de seu conteúdo. A notícia vem poucas semanas depois da gigante do streaming ter anunciado que a minissérie O Gambito da Rainha atraiu 62 milhões de espectadores.

Saiba mais sobre Bridgerton, de Shonda Rhimes, na Netflix

Baseada nos romances da escritora Julia Quinn, a série apresenta Daphne (interpretada por Phoebe Dynevor), a filha mais velha da poderosa família Bridgerton. A menina está em busca de um casamento que possa lhe conceder uma paixão avassaladora. Porém, tudo parece ser mais difícil do que ela pensava.

E diversas calúnias são lançadas sobre ela por meio da misteriosa Lady Whistledown (dublado por Julie Andrews), que parece colocar em risco sua credibilidade perante ao altamente desejável Duque de Hastings (Regé-Jean Page).

O elenco ainda conta com Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Ruby Barker, Adjoa Andoh, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Luke Newton e Ruby Stokes.

Os oito primeiros episódios de Bridgerton estão disponíveis na Netflix.