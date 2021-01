Bridgerton: elenco conta o que espera da 2ª temporada da série

Em conversa recente com o site Decider, o elenco de Bridgerton aproveitou para comentar quais são suas expectativas para a 2ª temporada da série da Netflix. Phoebe Dynevor, Nicola Coughlan, Adjoa Andoh e Claudia Jessie acreditam que seus personagens terão surpresas na próxima leva de episódios.

A trama aborda uma jovem chamada Daphne que está decidida a viver um grande amor com o encantador Simon. Depois de muitos conflitos repletos de drama, parece que tivemos uma espécie de final feliz.

(Reprodução)Fonte: Netflix

“Nunca há realmente um final feliz, não é mesmo?” comentou Phoebe Dynevor ao longo da conversa. “O amor sempre assume novas formas e está em constante mudança, então sempre haverá obstáculos no relacionamento de Daphne e Simon, o que é sempre muito interessante de se explorar”, acrescentou a atriz.

Já Adjoa Andoh, intérprete de Lady Danbury, falou que estava ansiosa para ver como sua personagem poderia colaborar com o desenvolvimento de novas personagens. “Eu adoraria vê-la desenvolvendo grandes amizades femininas para fazer as coisas acontecerem”, explicou ela.

(Reprodução)Fonte: Netflix

Enquanto isso, Claudia Jessie espera que Eloise, irmã mais nova de Daphne, tenha sua estreia no mercado de casamentos.

“A ideia de Eloise ser capaz de estar naquele ambiente fazendo tudo do seu jeito é a coisa mais engraçada do mundo”, disse a atriz soltando uma risada. “Você consegue imaginá-la dançando com alguém? Ela ficaria apavorada e isso seria incrível”, relatou.

Ela também comentou sobre a relação com sua melhor amiga, Penelope Featherington (Nicola Coughlan), que tem seu grande segredo revelado. “Tenho certeza que tudo vai mudar, mas elas ainda são melhores amigas”, avaliou.

Nicola Coughlan concorda com a colega de elenco. “Eu estou odiando pensar em todas as coisas que vão acontecer com Eloise,” afirmou, defendendo sua personagem. A atriz ainda acrescentou dizendo que, nos livros, ela é muito tranquila. “Isso me faz sentir mal por dentro”, completou.

A 1ª temporada de Bridgerton continua disponível na Netflix.