Bridgerton: Netflix luta para retirar cenas de sexo da série de sites pornô

A série Bridgerton, da Netflix, está sofrendo com a violação de seus direitos autorais. Isso porque, segundo o que apurou a Fox News, diversos sites que compartilham pornografia estão utilizando as cenas eróticas da série em suas plataformas.

As cenas em questão, tiradas de contexto, já acumulam milhares de visualizações e muitos usuários que as assistiram podem nem saber que trata-se de uma produção original da Netflix.

Ainda de acordo com o site, a atriz Phoebe Dynevor, que interpreta a protagonista Daphne Bridgerton, está bastante incomodada com a informação, já que sua imagem está sendo explorada de forma indevida. Os executivos da Netflix, no entanto, já estão se articulando para realizar a retirada do conteúdo dos sites pornô.

“Nunca senti como se as cenas de sexo estivessem lá apenas por causa das cenas de sexo”, disse a atriz em entrevista ao The Wrap. “Há toda uma história por trás de tudo. Há a evolução sexual de Daphne e foi muito importante fazer tudo de um jeito certo”, explicou ela, defendendo o desenvolvimento da série.

(Reprodução)Fonte: Netflix

Sites pornográficos compartilham cenas de sexo vistas em Bridgerton, da Netflix

Uma fonte anônima, ligada à equipe de produção da série da Netflix, se pronunciou em nome da equipe e do elenco em uma conversa com o The Sun. “As cenas de sexo de Bridgerton estão aparecendo em sites obscenos e gerando horror e raiva entre o elenco e a equipe de produção. Apesar do erotismo, o foco da série não é esse”, afirmou.

“Esta é uma série dramática baseada em prestigiados romances best-sellers [escritos por Julia Quinn]. Resumir a produção em pura obscenidade é algo que já está passando dos limites”, acrescentou. Segundo ela, é ainda mais frustrante para Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page, dois jovens atores em início de carreira, terem de passar por esse tipo de situação.

Vamos aguardar para que o caso seja resolvido o quanto antes.