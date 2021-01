Bridgerton se torna a série mais assistida da história da Netflix

A qualidade de Bridgerton é indiscutível. A série, que estreou no dia 25 de dezembro de 2020, foi um grande sucesso em todo o mundo e já garantiu uma 2ª temporada em menos de um mês de existência. O programa acabou sendo uma sensação ainda maior do que o esperado e se tornou a série mais assistida da história da Netflix.

A série mais vista da história da Netflix

A expectativa da plataforma de streaming era de que o seriado conquistasse cerca de 60 milhões de pessoas em todo mundo, como foi anunciado 10 dias após o lançamento do programa.

Porém, a série criada por Chris Van Dusen e produzida por Shonda Rhimes excedeu as expectativas e foi assistida, seja de forma completa ou parcial, por 82 milhões de contas.

O seriado foi assistido por 41% das pessoas que possuem uma conta na plataforma, ficando em primeiro lugar de acessos no Brasil e em outros 82 países. O Japão foi o único lugar onde a série não ficou no top 10 da Netflix.

A série de romance de época ultrapassou, e muito, The Witcher. O seriado era o antigo detentor do título de mais assistido da história, com cerca de 76 milhões de acessos.

Agradecimento aos fãs

Com uma postagem no Twitter, a Netflix agradeceu a todas as pessoas que assistiram e se apaixonaram por Bridgerton. O vídeo divulgado foi feito com TikToks de fãs, entrevistas dadas pelos atores e muitas outras influências geradas pelo sucesso da série.

Thank you for making Bridgerton our biggest series ever pic.twitter.com/Euac58hs61 — Netflix (@netflix) January 27, 2021

Ainda não há uma data para o começo das gravações da 2ª temporada de Bridgerton.