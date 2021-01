Bridgerton: série da Netflix ganha musical incrível no TikTok

Sucesso da Netflix, a série Bridgerton ganhou uma dramatização musical no TikTok. Após a estreia do seriado no streaming, Abigail Barlow, cantora e compositora de 22 anos, e Emily Bear, compositora e pianista de 19 anos, criaram um musical da Broadway inspirado nos acontecimentos de Bridgerton.

A primeira balada a ser escrita e postada por Barlow foi “Daphne’s Song”, uma música que descreve os sentimentos de Daphne quando ela começa a se apaixonar por Simon. O vídeo tem atualmente 1,5 milhão de visualizações.

Entretanto, “Burn for You”, postada no mesmo dia que a primeira, foi a canção que, de fato, viralizou na plataforma. A composição foi inspirada na tórrida cena do episódio 5, no qual Simon diz a Daphne: “eu queimo por você”. A canção foi vista por 4,5 milhões de vezes.

Confira os vídeos.

Após o sucesso dos vídeos, a compositora convocou sua amiga Emily para auxiliá-la a compor a narrativa musical. As duas declararam trabalhar muito bem juntas e, desde que formaram a parceria, já escreveram mais 10 músicas para o projeto.

As composições incluem músicas para os personagens Penelope Featherington (Nicola Coughlan), Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), a cantora de ópera Siena Rosso (Sabrina Bartlett) e Lady Violet (Ruth Gemmell), a matriarca da família Bridgerton.

Enquanto as meninas seguem postando seu progresso no TikTok, mais usuários da plataforma interagem com suas criações, elaborando coreografias, cantando junto ou até sugerindo novas músicas.

O êxito da ideia foi tanto que “Bridgerton: O Musical” foi notado pela atriz Samantha Barks, que interpretou Éponine na adaptação de 2012 do musical Os Miseráveis, assim como por boa parte do elenco da série Bridgerton e até mesmo por Julia Quinn, autora dos livros de Bridgerton.

A ideia do musical pode fazer bastante sucesso nos teatros. Resta ao público esperar que as canções cheguem até a Broadway em um futuro próximo!