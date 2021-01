Briga entre torcedores de Corinthians e Palmeiras deixa um morto e outro ferido na Zona Sul de São Paulo

Neste sábado, quando Palmeiras e Santos disputam a final da Libertadores no Maracanã, no Rio de Janeiro, torcedores do Verdão e do Corinthians se envolveram em uma briga, na Zona Sul de São Paulo. Segundo reportagem do G1, a PM informou que dois corintianos foram baleados e um acabou morto.

Ao todo, 21 palmeirenses e um alvinegro foram presos pela polícia, que também apreendeu 26 barras de ferro, 11 pedaços de madeira e três rojões. As armas utilizadas no momento não foram encontradas até aqui. O confronto entre os grupos de torcedores ocorreu na Avenida Padre Arlindo Vieira, no Sacomã.

De acordo com a PM, dois torcedores do Corinthians foram baleados e levados ao Pronto Socorro de Sesi, mas um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro segue internado, mas foi transferido para outro hospital da capital.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir os barulhos de tiro e a correria dos dois grupos portando barras de ferro. Em uma das imagens, um torcedor palmeirense aparece ensanguentado corre na rua entre os carros.