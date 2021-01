Brigaram de novo? Globo corta Xuxa Meneghel de série na TV paga · .

Apesar da reaproximação encenada nos últimos meses, com direito até a entrevista exclusiva no Fantástico, Xuxa Meneghel foi vetada pelo Viva da reprise de As Brasileiras (2012), série que começou a ser reexibida na quarta-feira (6) pelo canal pago da Globo.

O contrato da apresentadora com a Record foi encerrado no final de dezembro, mas sua despedida da rede de Edir Macedo ainda não foi sacramentada. Segundo fontes, as partes ainda negociam uma possível renovação. Nesta semana, Xuxa deu uma entrevista a Carolina Ferraz para o Domingo Espetacular.

Ao ., o Viva disse que “por uma decisão editorial, não vai exibir o episódio protagonizado por Xuxa”, mas não deu mais detalhes sobre os motivos do veto. A assessoria pessoal da apresentadora também foi procurada, mas até a publicação deste texto não houve retorno.

Além de vetar o episódio, o canal de reprises apagou a loira da vinheta de abertura. Embora as 22 histórias que homenageiam as diferentes regiões do país tenham protagonistas diferentes, todas elas aparecem nas imagens. Para sumir com Xuxa, o Viva precisou cortar também a aparição de Patrícia Pillar e o crédito ao diretor da série, Daniel Filho. Assista a nova versão:

As Brasileiras – A Inocente de Brasília (abertura Viva) pic.twitter.com/GDOzHp9Ups

— Fael (@boydriguete) January 7, 2021

Na série, Xuxa é a protagonista do episódio A Fofoqueira de Porto Alegre. Ela interpreta Rita, uma mulher que ouve, durante uma sessão de massagem, o boato de que seu companheiro, Rodrigo (Rodrigo Lombardi), está tendo um caso. As fofoqueiras são Helena (Malu Valle) e Flavia (Bianca Byigton). Para acabar com a dúvida, ela decide tirar a história a limpo.

Reaproximação em risco?

O veto a Xuxa causou estranhamento, já que a rainha dos baixinhos se reaproximou da Globo em 2020. Ainda contratada pela Record, ela foi liberada para diversas participações na concorrência: do Conversa com Bial ao Lady Night, passando por Altas Horas e Fantástico.

Além de alimentar a expectativa dos fãs que almejam um eventual retorno, suas participações repercutiram, seja pela audiência –no Conversa com Bial, sua entrevista foi dez vezes mais vista do que a Record no horário– ou pelo teor de algumas de suas declarações.

O tour pela concorrência permitiu que Xuxa falasse abertamente sobre temas polêmicos, que dificilmente teriam espaço na Record. Mas, em contrapartida, ela foi excluída do Família Record, especial de fim de ano que reúne o elenco da emissora.

Mesmo antes de sua reaproximação com a Globo, o Viva continuou exibindo as participações da loira em outros programas da antiga casa, como o especial de Roberto Carlos ou o show do Criança Esperança.