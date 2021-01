Britânico joga fora bitcoin e agora quer pagar para escavar lixão

James Howells, um engenheiro de TI do Reino Unido, jogou fora por engano um HD com cerca de US$ 270 milhões em Bitcoin. Agora, ele trava uma briga com a prefeitura de Newport para poder escavar o aterro sanitário em busca do antigo disco rígido.

O futuro milionário até ofereceu 25% do valor como uma recompensa para o governo local – cerca de US$ 75 milhões. O valor seria doado para um fundo de assistência para covid-19 do município do País de Gales.

James Howells em 2013.Fonte: (D Legakis/Athena Picture Agency)

Howells fala que descartou acidentalmente o disco rígido com 7.500 unidades de Bitcoin em 2013. Desde então, o pedido para a realização das escavações do aterro sanitário foi negado várias vezes pela Câmara Municipal de Newport.

O engenheiro explica ser possível encontrar a HD ao consultar o histórico do lixão. Quando o aterro fica lotado, o material é recolhido para uma lixeira geral e recebe um número de série. Então, essas informações facilitariam as buscas pelo material.

No entanto, o governo local alega que as escavações teriam um enorme impacto ambiental. Além disso, não há quem se responsabilize pelos custos do processo caso o dispositivo não seja encontrado ou estiver com os dados corrompidos.

Câmera de Newport vê riscos na escavação do aterro sanitário.Fonte: Western Mail/Reprodução

Alta do Bitcoin

Nos últimos três meses, o valor do Bitcoin bateu recordes e chegou a valer mais de US$ 40 mil. Tal fato justifica o esforço que Howells para recuperar sua HD milionária perdida no lixão.

“Não há garantia de que o disco rígido ainda funcione devido ao ambiente em que está, mas há coisas que me dão confiança”, comentou o engenheiro em entrevista ao jornal South Wales Argus.

Por fim, Howells diz que realizou estudos que provam a viabilidade das escavações e, além disso, ele tem o apoio de um grupo de investidores. Então, acredita que a prefeitura de Newport apenas não está interessada em ajudar os próprios moradores.