Depois de tocar as músicas de Karol Conká, Pocah e Projota na Festa Réveillon, chegou a hora de Fiuk. Os brothers cantam e dançam “Quero Toda Noite”, do cantor em parceria com Jorge Benjor. O paulista aproveita e canta alguns trechos da canção junto com os outros confinados. No fim da música, o cantor grita: “Irado”. Ele recebe palmas e abraços.