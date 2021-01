Brothers do BBB21 se apresentam após união das casas | casa BBB

Finalmente, casa cheia! Os 20 participantes do BBB21 se reuniram todos juntos pela primeira vez na noite desta terça-feira, 26/1. E a surpresa veio ainda durante o programa ao vivo com a chegada dos confinados que receberam imunidade – Lumena, Projota, Fiuk, Julietta, Viih Tube e Arthur.

E é claro que foi muita correria, gritaria, abraços para lá e para cá, e muuuita conversa.

Em seguida ao encontro, os participantes formaram uma roda na área externa da casa. Os brothers se apresentaram um por um e arrancaram risos e choros dos colegas com suas histórias. Quer se emocionar junto com a gente? Confira a apresentação dos brothers:

“Sou Camarote com alma de Pipoca”, foi assim que o rapper Projota se apresentou aos companheiros de confinamento. Pai de uma menina, ele se emocionou ao lembrar que a filha vai fazer um ano na próxima segunda. “Foi muito difícil vir, foi muito difícil não desistir. Mas eu vim!”.

A atriz e youtuber contou que teve medo de entrar no Big Brother Brasil, mas que gosta de se arriscar. “Tive medo de início, mas eu gosto de medo às vezes, de me arriscar. Medo por conta da carreira, aqui a gente está muito propício a fazer alguma coisa que não está preparado. Cancelamento, gente. Mas acho que tem que se arriscar, eu ia me arrepender muito de assistir e não estar aqui, de ter negado.”

Já a advogada e maquiadora destacou o fato de querer aprender muito com os colegas de confinamento. “Sempre sonhei em estar aqui, mas eu não apostaria que estaria aqui um dia. Eu estou muito feliz! Já estava por pessoas tão diferentes e tão iguais. Quero aprender com cada um de vocês e quero ensinar o pouco que eu sei.”

A psicóloga de Salvador que chegou da Casa dos Imunes nesta terça explicou o seu trabalho como DJ de pagodão baiano. “É uma autorização profissional que eu acolhi há mais ou menos 1 ano. Falar com a arte, ouvir a arte”. Depois, falou sobre o seu trabalho na área da psicologia: “Eu venho de uma jornada muito intelectual, acadêmica, pesquisadora. Trabalhei muito tempo no SUS e de uns tempos para cá resolvi ouvir minha criança que sempre gostou de artes, sempre gostou de entretenimento, de televisão. O BBB chega nesse momento da minha vida”.

Arthur destacou a possibilidade de poder trocar ideia com 19 ideias diferentes às suas durante esse período de confinamento no reality. “É a realização de um grande sonho participar e todo mundo está aqui por mérito. Foi muito legal 6 pessoas ali, 14 aqui, e a gente não saber o que está acontecendo. Agora ficou mais ainda uma bagunça, são 20. 20 cabeças pensando, 20 ideias diferentes. É uma oportunidade muito grande crescer com 19 pessoas. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal para todo mundo, porque todo mundo que está aqui é muito especial.”

O ator e cantor Fiuk destacou o medo de aceitar entrar no Big Brother Brasil. “É muito difícil estar aqui, eu sou muito fechado, eu tive uma vida muito difícil, ao contrário do que todo mundo pensa. Eu me poupei muito de me abrir. Eu sei que não sou perfeito, como todo mundo aqui eu vou dar meus vacilos. Eu já fiz novela, já fiz turnê, já fiz filme. Tudo o que vocês imaginarem, mas isso aqui… Quando eu recebi o convite, me deu muito medo”.

Ao se apresentar, Arcrebiano destacou o fato de estar dividindo o confinamento com pessoas fortes: “Quando passei por aquela porta não acreditei que eu estava entrando aqui. Não acredito até agora que estou vivendo isso aqui. Aqui só tem pessoas com um propósito e muito fortes. Cara, eu estou aqui do lado do Projota!! E gente, meu nome é muito difícil, então eu tenho um apelido, que é Bil.”

Ao se apresentar, o comediante disse não ter sentido a ficha cair ainda. “Meu sonho é mostrar meu trabalho para o resto do país. Quero mostrar meu lado ser humano”, falou. Ele também comentou sobre suas principais motivações na casa mais vigiada do pais: “Estou aqui para buscar a melhor versão de mim mesmo”.

“Sou de Goiânia, tenho uma dupla sertaneja, Israel e Rodolffo. Sou fã do Big Brother desde sempre também, como acredito que a maioria aqui…”, começou a se introduzir o cantor, que logo declarou: “Travei de novo, igual ontem!”. Para seguir com a introdução, pediu ajuda a Nego Di, que falou: “Tá solteiro, querendo se permitir!”. Rodolffo continuou: “Sou do Camarote, mas Pipoca também. Agora é tudo igual.”

O fazendeiro começou falando seu nome sua origem: “Meu nome é Caio, sou de Goiás, Anápolis. Não tenho costume de câmera, nada”. O brother avisou que estava se sentindo um pouco tímido, mas continuou: “Eu tenho duas filhas, que são exatamente tudo na minha vida. Agora me veio uma verdade: com o nascimento de cada uma delas, veio o nascimento de um homem importante na minha vida, que fui eu”.

Na vez de Karol Conká, a cantora revelou o motivo de estar no BBB21: “Estou aqui porque gosto de aventura. Nunca me imaginei aqui, sempre assisti no pay-per-view”. Ela destacou que a sua “vida é mais reservada, lado pessoal mais reservado”. E que as pessoas nunca a viram acordando, por exemplo.

Na sua vez, Lucas Penteado falou um pouco sobre sua vida. O ator declarou: “Nunca imaginei que ia estar aqui”. O paulistano seguiu falando e apontou para Projota: “A letra que tu escreve salva vidas. Você salvou a minha vida e a da minha mãe”. Na sequência, os dois se emocionaram e se abraçaram.

Após falar sobre idade, profissão e de onde é, a consultora de marketing digital foi direta sobre seu status civil: “Estou solteira. Acho que é isso, a gente imaginava que iria entrar mais gente. Não imaginava que iria ser tanta gente, isso foi um choque”.

A modelo afirmou que entrou no BBB21 para encontrar o seu propósito. “Estou aqui para encontrar minha missão. Vim em busca do meu resgate, da minha criança interior, da minha essência”, disse.

Emocionada, a sister disse estar muito feliz com a chance de participar da nova edição do programa e falou para os brothers aproveitarem a oportunidade única. A influenciadora complementou apontando que o medo de ser cancelado deve ser deixado de lado.

“Não existe nada igual do que estar aqui dentro”, disse a cantora ao se apresentar na roda. Ela confessou estar vivendo uma emoção nunca antes vivida. “Eu imaginei uma coisa completamente diferente. Eu imaginei um monte de coisas, imaginei que fosse encontrar pessoas que não fosse me identificar”, completou.

“Estar aqui é surreal”, afirmou a cirurgiã-dentista aos outros brothers. Durante a apresentação feita após a chegada dos imunes à casa, ela disse que nunca conseguiu se encontrar. “Eu estava preparando uma hora”, falou.

Em sua apresentação para os colegas, Gilberto lembrou de sua mãe e de todo o apoio que ela dá ao brother para que ele busque seus sonhos. Emocionado ao falar de seu passado, ele afirmou: “Eu sou a melhor versão de mim, sendo assim”.

Na vez da atriz, ela disse que, para o Grupo Camarote, estar no BBB21 é um desafio: “Estar aqui é a gente se abrir para o mundo”. A paulista também revelou para os brothers que a descoberta de um câncer foi um combustível para ela ter entrado no reality.

O professor de Geografia falou para a roda de apresentação dos brothers como reagiu à chegada de Fiuk, Juliette, Arthur, Projota, Lumena e Viih Tube na casa. E apontou sobre todos os 20 confinados: “Que elenco, né? A gente está aqui para estar junto e para viver da melhor forma possível e ‘bora, lá'”.