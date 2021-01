Brothers e sisters do BBB21 falam sobre o que imaginam para o ‘reinado’ na liderança | BBB21

É dia da primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 21. Quem assumir o posto, além de garantir mais uma semana na casa, tem o privilégio de dividir os participantes em Xepa e VIP, indicar alguém direto ao paredão e ainda ganha um espaço todo seu no #FeedBBB, podendo gravar áudios exclusivos no novo “Podcast do líder”.