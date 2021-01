Brothers e sisters do BBB21 revelam expectativa para a estreia | BBB21

Finalmente chegou o dia! Chega de ansiedade, de mistério, de dúvida: é nesta segunda-feira, 25/1, a estreia do Big dos Bigs: o BBB21. Temos 20 participantes, divididos entre Pipoca e Camarote, que vão viver a experiência de ficar 100 dias confinados na casa mais vigiada do Brasil.

A gente já sabe que, por decisão do voto do público, seis integrantes vão começar a disputa pelo prêmio milionário já imunes. São eles: Lumena, Juliette e Arthur, do grupo Pipoca e Fiuk, Viih Tube e Projota, do Camarote. O sexteto vai começar o jogo em um local diferente, longe dos outros confinados. Eles terão ainda a missão de juntos, em consenso, decidir quem será indicado ao Paredão.

Enquanto isso, os outros 14 participantes vão estar na casa sem imaginar que tem mais gente para participar do reality. Imagina o susto?!

Confira abaixo o que cada brother e sister está achando de fazer parte do time do BBB21 e a expectativa para a estreia!

“A sensação de estar no BBB21 é algo indescritível. É a quarta vez que me inscrevo e agora me vejo muito mais preparado para competir e agregar ao programa. Estou realizando um grande sonho e farei de tudo para continuar nele o máximo possível.”

2 de 21 BBB21: Depois de quatro tentativas, Arthur se vê agora mais preparado para entrar no programa — Foto: divulgação Globo BBB21: Depois de quatro tentativas, Arthur se vê agora mais preparado para entrar no programa — Foto: divulgação Globo

“Eu topei entrar no BBB21 porque achei que era um presente do universo. Uma oportunidade para aprender mais sobre mim, mas também aprender mais sobre as pessoas. Estou me sentindo muito corajosa porque eu nunca me imaginei participando do programa. Sempre assisti, mas nunca me vi lá dentro. Acho que, de alguma forma, era para ser assim.”

3 de 21 BBB21: Karol Conká acredita que seu momento no reality ‘era para ser’ — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Karol Conká acredita que seu momento no reality ‘era para ser’ — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Eu já tinha feito a inscrição por duas vezes – ano passado e este ano. Quando as coisas foram acontecendo, foi uma sensação inexplicável. De tudo que eu já vivi, isso aqui é experiência totalmente nova. É uma mistura de agonia, felicidade, ansiedade, curiosidade e a vontade de jogar. Vontade ver as coisas acontecendo lá dentro, de conhecer as pessoas que estão lá, de saber como vai ser. Por mais que a gente tente criar algo na nossa cabeça antes de entrar, quando a gente chega lá dentro é tudo completamente diferente.”

4 de 21 BBB21: Caio revela estar vivendo uma mistura de ‘agonia, felicidade, ansiedade, curiosidade e vontade de jogar’ — Foto: divulgação Globo BBB21: Caio revela estar vivendo uma mistura de ‘agonia, felicidade, ansiedade, curiosidade e vontade de jogar’ — Foto: divulgação Globo

“Esse é o maior desafio da minha vida. Todo mundo me conhece através dos meus personagens desde os meus dois anos de idade. E eu aceitei esse desafio porque eu quero que as pessoas também conheçam a Carla. Ali serei eu, o tempo todo, e vivendo o que tiver que viver, seja felicidade, tristeza, momentos bons e ruins… Eu quero viver tudo que o jogo tem para me dar.”

5 de 21 BBB21: Carla Diaz fala que esse é o maior desafio da sua vida — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Carla Diaz fala que esse é o maior desafio da sua vida — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Estar no BBB21 é uma loucura! A minha geração cresceu com o ‘Big Brother’. Desde criança a gente sempre vê o BBB na televisão. Agora eu sou Big Brother. Então, é viver o que eu sempre quis e sempre assisti. Por isso, é muito doido (risos).”

6 de 21 BBB21: João Luiz nem acredita que agora é um ‘big brother’ — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: João Luiz nem acredita que agora é um ‘big brother’ — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Eu nem consigo descrever o que está passando pela minha cabeça. Em um ano a minha vida mudou muito. Eu ia me inscrever para este ano, mas, quando vi, o prazo já tinha encerrado. Logo depois foi quando eu comecei a bombar nas redes sociais, e hoje estou aqui como convidada. Ainda não consigo raciocinar direito sobre tudo isso que está acontecendo. Estou muito feliz por participar!”

7 de 21 BBB21: Camilla de Lucas mal consegue expressar em palavras o que está vivendo — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Camilla de Lucas mal consegue expressar em palavras o que está vivendo — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Posso me dizer um participante lisonjeado por ter sido escolhido dentre tantos brasileiros que se inscreveram nesta edição. Estar participando já pode ser considerado um baita prêmio!”

8 de 21 BBB21: Arcrebiano sente que participar do programa já é um ‘baita prêmio’ — Foto: divulgação Globo BBB21: Arcrebiano sente que participar do programa já é um ‘baita prêmio’ — Foto: divulgação Globo

“Eu já me sinto vitoriosa. Estou com uma mistura muito grande de sentimentos, muito louca. Choro, sorrio, pulo… Mas acho que isso faz parte do contexto todo, então me sinto também muito corajosa. A minha família me encorajou muito a topar esse desafio e também vejo como uma oportunidade de mostrar ainda mais o meu trabalho. E quem sabe ganhar R$ 1,5 milhão, né? (risos)”

9 de 21 BBB21: Pocah está vivendo um misto de emoções desde que foi anunciada como uma das participantes — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Pocah está vivendo um misto de emoções desde que foi anunciada como uma das participantes — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Eu estou acreditando agora e aceitando o que realmente é para mim. Antes eu ficava na dúvida, pensando: “Meu Deus, será?”. Agora eu estou com uma certeza muito grande no meu coração de que era para ser isso e estou de corpo e alma. Estou plena!”

10 de 21 BBB21: Juliette se sente plena depois de alguns momentos de dúvida — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Juliette se sente plena depois de alguns momentos de dúvida — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Quando eu recebi o convite, passou um filme na minha cabeça. Lembro de todas as coisas que a gente passa ao longo da vida, até mesmo as dificuldades. É algo que eu até já pensei, mas não esperava que pudesse acontecer tão depressa. É uma felicidade, uma benção de Deus.”

11 de 21 BBB21: Nego Di fala que relembrou sua trajetória e até as dificuldades quando recebeu o convite para o reality — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Nego Di fala que relembrou sua trajetória e até as dificuldades quando recebeu o convite para o reality — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Eu estou muito animada! Finalmente deu certo. Me inscrevi no ano passado também, fui até algumas fases, mas não deu certo. Fiquei pensativa sobre o que havia me feito não entrar. Para mim o jogo começou já faz muito tempo, desde que eu recebi meu “não”. Ali eu me senti desafiada.”

12 de 21 BBB21: Kerline está animada e se sente desafiada com o jogo — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Kerline está animada e se sente desafiada com o jogo — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Estou concentrado em não cometer nenhum erro. E vamos nessa! Nunca estive tão próximo.”

13 de 21 BBB21: Lucas Penteado se diz bastante concentrado para viver a experiência — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Lucas Penteado se diz bastante concentrado para viver a experiência — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Eu dobrei a sessão de terapia quando soube! (risos) Acho que fala de uma autorização importante nos meus 29 anos. Estou vivendo o retorno de Saturno e está tudo muito intenso. Foi um sinal positivo do que eu pedi para o universo. Quis receber dele uma resposta sobre o caminho que estou vivendo, a minha dedicação à arte. Comunicar meu lado artista era algo que eu deixava muito largado debaixo do tapete.”

14 de 21 BBB21: Lumena acredita estar vivendo um sinal do universo — Foto: divulgação Globo BBB21: Lumena acredita estar vivendo um sinal do universo — Foto: divulgação Globo

“Geralmente eu consigo controlar as minhas ansiedades. Por experiência de vida, por já ter passado por muita coisa, por ter vivido muitos “quase”, eu costumo ter um domínio maior em relação à ansiedade. Talvez os meus familiares e amigos estejam mais ansiosos que eu para essa participação. Mas eu, com certeza, estou mais ansioso a cada dia que passa e também mais feliz com essa oportunidade.”

15 de 21 BBB21: Rodolffo está muito feliz de viver a oportunidade — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Rodolffo está muito feliz de viver a oportunidade — Foto: Fábio Rocha/Globo

“É uma alegria sensacional. É um sonho que eu tenho há muito tempo. Desde pequeno eu acompanho o programa, brincava com os meus bonecos e falava que um dia eu estaria lá. Várias pessoas falavam que era maluquice minha, que não podia e tudo mais. Mas eu dizia que eu conseguiria entrar. E hoje é um sentimento de dever cumprido, de acreditar que sonhos acontecem e que a gente não pode desistir nunca porque vai dar certo. Eu vou entrar de corpo e alma e me jogar mesmo.”

16 de 21 BBB21: Gilberto sempre acreditou que um dia participaria do reality — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Gilberto sempre acreditou que um dia participaria do reality — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Estar no BBB21 é surreal! Muito louco, muito diferente. Nunca imaginei que essa oportunidade chegaria. Acho que ela só tem a acrescentar na minha vida, na minha carreira, na minha experiência pessoal. Estou doida para fazer novos amigos! Além disso, tenho muitos medos para vencer e lá espero conseguir isso. Estou há muitos anos na internet e quero mostrar um lado meu que as pessoas ainda não conhecem.”

17 de 21 BBB21: Viih Tube fala da sensação de participar do reality — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Viih Tube fala da sensação de participar do reality — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Eu nem consigo acreditar ainda! Estava contando os dias para entrar na casa. Estou muito feliz e ansiosa. Já tinha me inscrito outra vez e, dessa vez, consegui!”

18 de 21 BBB21: Thaís está muito feliz e ansiosa para entrar na casa — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Thaís está muito feliz e ansiosa para entrar na casa — Foto: Fábio Rocha/Globo

“É muito bacana. A ficha ainda está caindo. O pré-confinamento já começa a fazer você se colocar nessa posição e entender a situação onde você está. É uma parada muito louca, de verdade. Mas eu estou bem empolgado e ansioso. Estou doido para entrar logo.”

19 de 21 BBB21: Projota não vê a hora de entrar na casa mais vigiada — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Projota não vê a hora de entrar na casa mais vigiada — Foto: Fábio Rocha/Globo

“É maravilhoso estar no BBB21, um sonho realizado depois de muitas tentativas. Acho que esta foi a quarta ou quinta vez que eu me inscrevi para participar do programa.”

20 de 21 BBB21: Sarah diz viver um ‘sonho realizado’ com a edição deste ano — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Sarah diz viver um ‘sonho realizado’ com a edição deste ano — Foto: Fábio Rocha/Globo

“Acho que essa participação no BBB21 representa a coragem de me aceitar e ir atrás dos meus sonhos, mesmo com todos os meus defeitos. O desconhecido me fez topar o convite, a vontade da transformação, o novo.”

21 de 21 BBB21: Fiuk está animado com o novo momento de sua vida — Foto: Fábio Rocha/Globo BBB21: Fiuk está animado com o novo momento de sua vida — Foto: Fábio Rocha/Globo

No último Diário do Confinamento, participantes do ‘BBB21’ mostram o que levaram na mala para o hotel; assista!