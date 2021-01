O grupo fala sobre a quantidade de comida. Nego Di e João Luiz também ajudam a guardar as compras do VIP.

Logo depois, é a vez do grupo da Xepa receber as compras. Eles também falam sobre a fartura, apesar de estarem na Xepa. “Eu falei! Quem é que foi fazer as compras?”, se gaba Carla Diaz.