Toca a música “Não sou obrigada”, de Pocah, na Festa Réveillon, e as sisters se empolgam em volta da cantora para dançar. Depois de tirar o sapato, a integrante do Camarote do BBB21 é incentivada pelos outros brothers para performar no palco da festa. Ela primeiro dança sozinha em frente aos demais participantes, mas depois chama todos para se divertirem juntos. Todos estão de branco para comemorar a primeira festa da edição.