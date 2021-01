Bruna aterroriza Camila e parte para assassinato da rival · .

Camila (Agatha Moreira) viverá momentos de terror em Haja Coração. Bruna (Fernanda Vasconcellos) vai preparar uma emboscada para assassinar a rival na novela das sete da Globo. “Você não vai sair daqui viva hoje”, avisará a advogada, com sangue nos olhos.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 29, a defensora dos Abdala vai atrair a prima de Fedora (Tatá Werneck) até um galpão abandonado durante a noite. No encontro, a fotógrafa descobrirá que Bruna foi a responsável pela explosão do Grand Bazzar e armou para incriminar Giovanni (Jayme Matarazzo).

“Essa explosão não foi pra atingir a minha família. Foi pra colocar o Giovanni na cadeia. Era isso que você queria, prender o Giovanni. Ele me contou que vocês terminaram um pouquinho antes da explosão, mas que você não aceitou muito bem o fim do namoro. Ficou descontrolada, você era obcecada por ele. Aliás, você ainda é”, gritará a patricinha, antes de continuar a deduzir o que aconteceu no passado.

“Você sabia que o Giovanni tinha ódio da minha família, então você explodiu o depósito pra manter o Giovanni trancado naquele presídio. Preso a você, dependendo de você”, entenderá a riquinha.

“Eu te subestimei. Você não é tão burra. Então você já sabe do que eu sou capaz pra ter o Giovanni perto de mim, não sabe?”, disparará a mentora de Enéas (Johnnas Oliva). A dissimulada vai empurrar a inimiga no chão. “Imagina o que eu vou fazer com você. Você não vai sair daqui viva hoje, desgraçada”, dirá a personagem de Fernanda Vasconcellos.

“Você não pode falar que eu não tentei. Eu fiz de tudo pra você se livrar do Giovanni. Pra não ter que chegar a esse ponto. Mas a nova Camila tinha que ser romântica, tinha que acreditar no amor acima de tudo”, debochará a malvada. Bruna comentará sobre as visitas que fez ao ex-namorado na prisão.

“Tava tudo indo bem, ele ia sair daquela penitenciária direto pros meus braços. Mas você apareceu, teve o acidente, perdeu a memória. Você acabou com tudo”, vai se enfurecer a advogada, que dará um tapa na cara da mocinha.

Camila vai se assustar na novela das sete

Gato e rato

A personagem de Agatha Moreira vai conseguir se levantar e sairá correndo. As duas iniciarão uma perseguição no estilo “gato e rato” pelo galpão. “Você não me deu escolha. Inventou de investigar e descobriu o único detalhe do processo que eu escondi de todo mundo”, berrará Bruna, enquanto andará pelos corredores à procura da fotógrafa.

A filha de Lucrécia (Claudia Jimenez) conseguirá surpreender a mau-caráter e agarrá-la por trás. “Você é louca. Eu vou ter todo o prazer de te colocar na cadeia”, dirá. Porém, a ex-cunhada de Shirlei (Sabrina Petraglia) conseguirá se soltar e apontará uma arma para a desmemoriada.

“A brincadeira acabou, a sua hora chegou”, debochará a recalcada. Mais uma vez, Camila conseguirá fugir. A defensora do Grand Bazzar sairá atrás da jovem, que derrubará uma estante em cima de Bruna.

A funcionária da Peripécia aproveitará o vacilo da vilã para pegar o revólver. “Você não tem coragem de atirar. Me dá. Você é boazinha. A outra Camila atiraria em mim fácil”, afirmará a personagem de Fernanda Vasconcellos.

“Mais um passo, eu juro que eu aperto esse gatilho. Como eu não percebi isso antes? Você é um monstro, você enganou todo mundo com essa carinha de santa”, vai se revoltar a fotógrafa.

Bruna pulará em cima da rival para tentar desarmá-la, mas acabará pisando em falso e ficará pendurada num abismo entre as escadas do local. “Me ajuda, eu vou morrer”, vai implorar a defensora. “Se eu te tirar daí, você não vai me empurrar. Promete? Promete pra mim”, rebaterá a sobrinha de Aparício (Alexandre Borges).

“Joga essa arma longe, você vai se sentir mais segura. Pelo amor de Deus. Eu não vou fazer nada com você se me tirar daqui”, assegurará a malvada. Camila, então, salvará a rival e pedirá: “Me deixa em paz, deixa o Giovanni em paz”, falará Camila.

“Eu vou fazer o que você tá me pedindo. Eu vou te deixar em paz”, dirá a falsa. Em seguida, Bruna aproveitará a distração da jovem para atirá-la pelo vão da escada. “Descansa em paz”, debochará a invejosa.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

