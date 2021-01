Bruna Marquezine aproveita chuva para fazer ensaio de biquíni na ‘ilha das fadas’ · .

Nem o tempo ruim tirou Bruna Marquezine do mar neste domingo (3). A atriz, que está na Ilha do Capítulo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, não se intimidou ao ver o céu nublado e aproveitou para fazer um ensaio fotográfico de biquíni. “Chove chuva”, escreveu ao compartilhar os cliques.

A atriz e as amigas Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Thelma Assis alugaram a propriedade para o Ano-Novo. Além do quarteto, também estão na “ilha das fadas” o namorado da vice-campeã do BBB 20, Daniel Caon, e o marido da campeã do reality, Denis Santos.

O fotógrafo André Nicolau, amigo das famosas, também está hospedado no local e foi o responsável pelas fotos de Bruna durante o banho de chuva. Aliás, o profissional tem feito ensaios com as artistas para aproveitar o cenário paradisíaco.

No sábado (2), Bruna posou para ele em clima selvagem. Cercada por plantas, com o cabelo molhado e usando uma peça com estampa de zebra, ela foi comparada à personagem Juma Marruá, da novela Pantanal (1990).

Veja ensaio de Bruna Marquezine na chuva:

Confira mais ensaios feitos por André Nicolau na ilha das fadas: