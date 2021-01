Bruna Marquezine faz ensaio selvagem e é comparada a Juma Marruá · .

Em uma ilha com Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Thelma Assis e outros amigos, Bruna Marquezine fez um ensaio fotográfico com pegada selvagem. Cercada por plantas, com o cabelo molhado e usando uma peça com estampa de zebra, a atriz de 25 anos foi comparada à personagem Juma Marruá, da novela Pantanal (1990).

Ela compartilhou uma sequência de quatro fotos no feed do Instagram na noite do último sábado (2). O post recebeu mais de 921 mil curtidas e cinco mil comentários nas primeiras 16 horas.

“Oxi! Tava aqui à toa nesse sábado e, de repente, Juma! Belíssima! Gata!”, exaltou Rita Lazzarotti. “Seria perfeita para fazer a Juma Marruá. Tá linda, linda”, escreveu o perfil Erikka Lux. “Jumaaa”, comparou o influenciador Bruno Rocha, dono do perfil Hugo Gloss. “Welcome to the jungle [Bem-vinda à selva]”, escreveu o jornalista Pedro Andrade.

Desde que Benedito Ruy Barbosa anunciou no Fantástico que estava “de olho” e em busca de uma Juma Marruá para o remake de Pantanal, novela que fez sucesso em 1990 e ganhará um remake na Globo neste ano, a procura pela atriz ideal virou pauta não apenas entre os executivos da teledramaturgia da Globo, mas também nas redes sociais.

Em uma espécie de guerra fria virtual, algumas atrizes passaram a postar fotos em estilo, digamos, selvagem em suas redes. Internautas repararam na “coincidência” dos posts das famosas e lançaram a campanha batizada de Jumão 2020 com as possíveis candidatas para o papel.

A Globo ainda não divulgou a escolhida, mas a protagonista deve ser interpretada por uma novata. Veja abaixo o post de Bruna Marquezine: