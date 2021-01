Bruna tripudia em cima da desgraça de Giovanni; descubra como · .

Bruna (Fernanda Vasconcellos) bancará a mocinha arrependida nos próximos capítulos de Haja Coração. A advogada procurará Giovanni (Jayme Matarazzo) para pedir desculpas pelo que aprontou com ele, mas aproveitará para tripudiar em cima do sofrimento do rapaz ao afirmar que a Camila (Agatha Moreira) “boazinha” morreu para sempre na novela das sete da Globo.

O filho de Francesca (Marisa Orth) irá até um bar para conversar com a ex-namorada. Lá, ele falará sobre Enéas (Johnnas Oliva), que é aliado da advogada. “Ele acha que eu empurrei a Camila daquele depósito?”, perguntará o jovem, indignado. A essa altura da trama, a fotógrafa terá sofrido um atentado e escapado da morte mais uma vez.

“Eu já tirei essa ideia da cabeça dele. Eu sei que você jamais machucaria a Camila”, avisará Bruna. “Ele é que deve estar feliz da vida, né? Vai conseguir recuperar a namorada. Não era com o Enéas que a Camila namorava antes da amnésia?”, questionará o rapaz, com dor de cotovelo.

Bruna tratará logo de mudar de assunto. “Eu não vim aqui falar da Camila porque ela é uma página virada na minha vida. E na sua também”, avisará a malvada. Inconformado, Giovanni se mostrará esperançoso em relação à personagem de Agatha Moreira.

Ele dirá que acha que ela ainda voltará a ser a garota doce com quem ele estava se relacionando. “Você não sabe, Bruna. A Camila pode muito bem acordar diferente amanhã”, observará o irmão de Tancinha (Mariana Ximenes).

Bandida arrependida

Irritada com a insistência do rapaz em querer continuar sua história com a fotógrafa, Bruna fará questão de tripudiar em cima da desgraça do ex. “Você não entendeu? A Camila curou a lesão no cérebro que mudou a personalidade dela. A boazinha morreu pra sempre!”, alertará a defensora dos Abdala.

“Eu sabia que você ia falar isso. Só que eu tô sofrendo, Bruna. Será que dá pra você respeitar a minha dor?”, perguntará o filho de Francesca (Marisa Orth) nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 5.

Diante do pedido do rapaz, a advogada baixará o tom e bancará a arrependida. “Eu vim aqui pra te pedir desculpa. Eu saí do prumo com essa história. Eu fingi que eu era amiga da Camila, sim. Eu discuti com você, eu contei do namoro de vocês da pior maneira pra sua família. Eu fiz isso. E o pior que no final, Giovanni, nós dois saímos queimados. Estamos aqui sofrendo. Me perdoa?”, pedirá a morena.

“Claro que eu te perdoo. Quem sou eu pra não perdoar alguém? Mas eu não faço isso por tudo que você fez pra mim nem por gratidão, não. Eu te perdoo porque eu entendo seu lado. Mas eu te confesso que eu não me arrependo de nada. Se eu tivesse oportunidade de passar alguns dias do lado da Camila, daquela Camila, da minha Camila, faria tudo de novo”, confessará Giovanni.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

