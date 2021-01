Bruno encoxa Marrone e leva ‘chega pra lá’ em live na virada do ano · .

A dupla Bruno & Marrone foi atração de uma live de Réveillon transmitida no YouTube na virada de 2020 para 2021. Pouco antes do encerramento do show online, enquanto os dois sertanejos cantavam com Mariana Rios e Luan Santana no palco, Bruno foi até Marrone, passou a mão no bumbum do amigo e depois começou a dançar o segurando por trás.

Rapidamente, o sertanejo alvo da “brincadeira” levantou um dos braços e caminhou para frente, deixando a parte do palco em que estava com o companheiro musical. Os quatro estavam cantando a música Você Virou Saudade.

Após escapar da brincadeira de Bruno, Marrone ficou na dele. O momento foi praticamente um “fim de festa”, considerando que o show online que durou mais de quatro horas e também contou com Os Barões da Pisadinha já estava na fase de encerramento.

Essa não foi a primeira vez que a dupla sertaneja protagonizou um climão em lives. Os shows online de Bruno & Marrone estiveram entre as que mais fizeram sucesso durante a quarentena no Brasil, mas as apresentações escancararam o quanto os dois são diferentes no palco.

Isso foi uma novidade para o público que não costumava ir aos shows e não tinha esse choque de realidade nos programas de TV. Despojado, Bruno não abre mão de tomar bebidas alcoólicas entre uma música e outra.

O problema é que às vezes o cantor acaba passando do ponto nas brincadeiras e deixa o colega, que não bebe, visivelmente incomodado. No fim de setembro, eles foram alvos de um boato de separação, justamente pelos desentendimentos frequentes no palco.

Os dois desmentiram a desunião, mas admitiram que esses diferentes temperamentos já causaram diversas brigas na dupla. “Somos como um casal que mora em casa separada e, com vida pública, nossos problemas acabam tomando grandes proporções, mas sempre soubemos como nos resolver”, afirmou Marrone.

Veja o vídeo com a “brincadeira” de Bruno na live de Réveillon. O momento exato está em 4 horas, 7 minutos e 35 segundos: