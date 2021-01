Bruno Fernandes nega cansaço em sequência do United e afirma ter mentalidade vencedora

O meio-campista Bruno Fernandes nega estar sentindo fisicamente a sequência de jogos do Manchester United. Após marcar o gol da vitória dos Red Devils contra o rival Liverpool pela Copa da Inglaterra, o português afirmou estar 100% para o técnico Ole Gunnar Solskjaer.

“Eu tenho 26 anos, não posso estar cansado. Se eu estiver cansado agora, quando passar dos meus 30 anos, não jogarei. Então, não, não estou cansado”, afirmou o jogador de 26 anos.

Bruno Fernandes foi decisivo para a vitória do United contra o Liverpool

O meia ainda revelou a sua mentalidade vencedora, que ele carrega desde a infância. “Eu vim para esse clube porque é um time que quer vencer tudo e isso bate com o meu jeito de ser, de querer sempre a vitória. Não me conformo em perder, para mim isso nunca vai ser normal”.

O jogador é quem mais marcou gols por um único clube do Campeonato Inglês desde que chegou ao United, um ano atrás, com 28 tentos. Nesta temporada, o meia soma 28 jogos, com 15 gols e 8 assistências.

Após se classificar para a 5ª fase da Copa da Inglaterra, batendo o Liverpool por 3 a 2, o United jogará na próxima quarta-feira contra o Sheffield United, pelo Campeonato Inglês.