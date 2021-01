Bruno Fernandes sai do banco e decide com golaço de falta, Manchester United vence e elimina Liverpool da Copa da Inglaterra

Em um clássico repleto de reviravoltas, o Manchester United derrotou em casa o Liverpool de virada por 3 a 2 e se garantiu nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. A partida foi realizada em Old Trafford, no domingo (24/01). O gol que decretou a vitória dos Red Devils foi marcado por Bruno Fernandes em uma linda cobrança de falta.

Agora, uma equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer enfrentará na próxima fase da competição o West Ham United, que eliminou o Doncaster Rovers.

Foi a décima vez que o Liverpool caiu para o United na competição. Klopp segue sem vencer em Old Trafford.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os donos da casa levaram perigo em dois lances no começo do segundo tempo com Greenwood. Aos 10, ele ganhou na velocidade pela direita e chutou cruzado, mas Alisson fez boa defesa com os pés. Dois minutos depois, o atacante aproveitou erro de Williams no meio e pedalou para cima da zaga dos Reds, mas chutou rasteiro para fora.

O castigo veio aos 18. Firmino recebeu de Wijnaldum na intermediária e deu passe dentro da área para Salah, que dominou tocou de cavadinha na saída de Henderson para abrir o placar.

O United empatou aos 26 minutos. Pogba roubou a bola e armou um ótimo contra-ataque com um lançamento de Rashford da linha do meio de campo. Greenwood matou a bola no peito e chutou de direita no canto de Alisson.

Nos minutos finais do primeiro tempo, os Red Devils levaram perigo duas vezes ao gol do Liverpool. Aos 43, Shaw chutou forte, mas Alisson defendeu. Dois minutos depois, Rashford fez jogada pela esquerda e passou para Greenwood, que tocou para o chute venenoso de Pogba.

A virada do Manchester United veio logo no começo do segundo tempo. Aos três, Greenwood lançou Rashford na esquerda, e Williams errou ao tentar cortar a bola. O atacante aproveitou a falha, invadiu a área e tocou com categoria na saída de Alisson.

Bruno Fernandes comemora gol do United Martin Rickett – Pool/Getty Images

Pouco depois, os Reds igualaram outra vez o marcador. Milner roubou a bola e fez jogada com Firmino, mas a bola sobrou para Salah, que chutou rasteiro, sem chances para Henderson. Aos 21, Salah chegou pelo lado direito e chutou, mas o goleiro do fez excelente defesa.

Os donos da casa voltaram a liderar o marcador depois que Cavani foi derrubado na entrada da área por Fabinho. Bruno Fernandes cobrou a falta ao lado da barreira, no canto esquerdo de Alisson.

Manchester United 3 x 2 Liverpool

GOLS: United: Greenwood, Rashford e Bruno Fernandes; Liverpool: Salah (2)

MANCHESTER UNITED: Henderson, Maguire, Shaw, Lindelöf, Wan-Bissaka, Pogba, Van de Beek (Bruno Fernandes), Rashford (Martial), McTominay, Greenwood (Fred) e Cavani

Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

LIVERPOOL: Alisson, Williams, Robertson, Fabinho, Alexander-Arnold, Milner, Wijnaldum (Mané), Thiago (Shaqiri), Jones, Firmino (Origi) e Salah.

Técnico: Jürgen Klopp.

– O United venceu 12 vezes a FA Cup: 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004 e 2016

– O Liverpool faturou 7 edições da competição: 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001 e 2006

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

– Salah marcou o 19º gol na temporada. Foi a 17ª assistência de Firmino para o atacante em todas as competições pelo Liverpool.

– Foi o 4º gol de Greenwood na temporada. Ele é o jogador mais jovem do United (19 anos 115 dias) a marcar contra o Liverpool desde Wayne Rooney, em janeiro de 2005 (19 anos 83 dias). Foi o 1º gol do atacante em 11 partidas, que deu fim ao seu maior jejum pelo clube.

– Rashford marcou 15 gols e deu 9 assistências na temporada. Ele tem 4 gols em 5 jogos contra o Liverpool em Old Trafford.

– É o 16º gol de Bruno Fernandes, que ainda deu 10 assistências.

– O United segue sem perder para os rivais em casa desde 2014

– Jurgen Klopp nunca venceu o United em Old Trafford: 4 empates e 2 derrotas

– O United é o time que mais venceu o Liverpool na história da FA Cup: 10 vezes

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Premier League.

Quinta-feira, 28/01, 17h*, Tottenham x Liverpool

Quarta-feira, 27/01, 17h15*, Manchester United x Sheffield United

*horário de Brasília