Bruno Henrique pode receber proposta de clube árabe para deixar o Flamengo

O Flamengo está próximo de receber uma proposta por um de seus principais jogadores. Segundo o portal “Albilad Daily”, o Al-Hilal (ARA) irá fazer uma oferta pelo atacante Bruno Henrique.

Ainda segundo a publicação, o valor seria de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) para contar com o atacante. No entanto, o valor é considerado abaixo do que os rubro-negros pensam para iniciar uma negociação pelo jogador.

No meio de 2020, o Flamengo recusou o mesmo valor por Bruno Henrique do Benfica-POR. Na época, o vice-presidente Marcos Braz afirmou que o atacante só sairia do Flamengo pelo pagamento da multa rescisória.

Com isso, para tirar Bruno Henrique do Flamengo é necessário pagar 35 milhões de euros (R$ 214 milhões). Em princípio, a proposta árabe não agrada aos cariocas.